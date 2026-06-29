キャミソールだけ…？日本人K-POPアイドル、ボリューム浮き出る“ピチピチ”コーデに釘付け「無防備すぎる」

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、夏らしい魅力でファンの心を掴んだ。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、「summer＝me」「夏だよみんな」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ツキ、ボリューム浮き出る“ピチピチ”キャミ姿

公開された写真には、夜の街並みを背景にポーズを取るツキの姿が収められている。ツキは、鮮やかなピンクのキャミソールにデニムを合わせたカジュアルなスタイリングを披露。ラフな装いが、引き締まったボディラインと華やかなビジュアルを引き立て、ファンの視線を奪った。

投稿を見たファンからは「夏の女神」「可愛すぎる」「無防備すぎる」「キャミソールだけ…？」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、去る5月6日に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。