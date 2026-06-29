前橋市役所の職員の男が、伊勢崎市内の書店でスカートの中を盗撮したとして、逮捕されました。前橋市役所では、きのう（28日）にも、別の職員の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていました。

撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、前橋市役所・建設部の副主幹・小柳友則容疑者（42）です。

小柳容疑者は今月13日、伊勢崎市内の書店で、ひそかに近づいた被害者のスカートの中をスマートホンで撮影した疑いがもたれています。

警察によりますと、今月28日、伊勢崎市内の別の大型ショッピングモールで、警備員から「小柳容疑者に女性が盗撮された」という旨の110番通報があり、その場での逮捕には至らなかったものの、その後の捜査で小柳容疑者のスマートホンを調べたところ、13日の事件が発覚したということです。

小柳容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということで、警察は余罪の有無を含めて調べを進めています。

前橋市役所では、きのう（28日）にも、財務部の副主幹の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていました。