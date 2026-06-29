美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）が20日に老衰のため死去したことが28日、公式サイトで発表された。91歳。演劇の舞台やステージ、歌番組、映画、バラエティーなど、幅広い場面でかけがえのない活躍した、あらゆる分野で超越した人だった。

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美輪明宏さんのさまざまな名言

「ロマンチックな気持ちはいくつになっても、そばに置いておくこと。人生はロマン」（コンサートなどで）

「私は単に生きてるだけじゃなくて、文化に生きている」（97年日刊スポーツのインタビュー）

「黙れ小僧！」（97年映画「もののけ姫」のせりふ）

「石原慎太郎さんが都知事になる不思議な世の中。真実は舞台の上にしかありません」（99年「双頭の鷲」制作発表）

「紅白だからといって、意識したり、区分けして考えたことはないです。（衣装に）色がついていると邪魔。黒子に徹する衣装」（12年12月NHK紅白歌合戦初出場へ向け）

「私は不死身です。不死鳥のようによみがえります」（19年11月、脳梗塞（こうそく）から復帰したラジオ番組）

「戦争という言葉をやめて、大量殺人という言葉に変えた方がいい」（23年7月NHK「ひるまえほっと」にVTR出演）