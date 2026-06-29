◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。メジャー通算３００本塁打まで残り３本と迫る中、１―１で迎えた５回１死一塁の第３打席はキングから四球を選んでチャンスメイクした。

ド軍は２番パヘスの死球で１死満塁とすると、フリーマンは９球粘って押し出し四球をゲット。ノーヒットで勝ち越しに成功した。さらに前日まで３戦連発と絶好調の４番ベッツが中前へ２点適時打を放ち、ここで敵軍のエース右腕をＫＯした。

大谷はキングとは相性が良く、試合前の時点で通算１６打数７安打の打率４割３分８厘、３本塁打。今季もこの日まで２打数１安打１四球としていた。初回先頭の第１打席は空振り三振に倒れたが、３回１死二塁の第２打席では先制の左前適時打を放っていた。

前日２７日（同２８日）の同戦では、５打数２安打２得点で今季最多タイとなる１５得点の大勝に貢献した大谷。１―１の６回には５点を勝ち越し、なおも１死一塁で打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の右前打。３試合連続ヒットとし、今季３度目となる１イニング９得点の猛攻を演出した。８回にも中前打で今季２６度目のマルチ安打。１番打者としての役割を果たした。本塁打こそ出ていないが、状態はそこまで悪くはなさそうだ。