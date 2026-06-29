【晴れる地域は30℃前後の厳しい暑さ】

梅雨前線から離れている九州北部や四国、中国、近畿、東海、東北では晴れるところが多く、梅雨の晴れ間となりそうです。洗濯外干しチャンスでしょう。日差しが気温を押し上げます。最高気温はきのうよりやや高く、真夏日となる地点が増えそうです。東北の盛岡でも30℃の予想で、真夏並みの暑さとなるでしょう。熱中症にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :22℃ 釧路 :17℃

青森 :25℃ 盛岡 :30℃

仙台 :26℃ 新潟 :26℃

長野 :28℃ 金沢 :29℃

名古屋:31℃ 東京 :25℃

大阪 :30℃ 岡山 :31℃

広島 :30℃ 松江 :27℃

高知 :29℃ 福岡 :28℃

鹿児島:28℃ 那覇 :30℃

【関東甲信は梅雨空続く 雨や雷雨に注意】

関東甲信は湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定となりそうです。午前中から北部では雨が降っていますが、午後は雷を伴って強く降るおそれがあります。北海道でも天気の急な変化に注意が必要です。

【九州南部は激しい雷雨のおそれ】

梅雨前線の雨雲がかかる種子島や屋久島では、午前中、激しい雷雨に注意が必要です。午後も降ったり止んだりで、夜からは再び雨脚が強まるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水にお気をつけください。