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【晴れる地域は30℃前後の厳しい暑さ】
梅雨前線から離れている九州北部や四国、中国、近畿、東海、東北では晴れるところが多く、梅雨の晴れ間となりそうです。洗濯外干しチャンスでしょう。日差しが気温を押し上げます。最高気温はきのうよりやや高く、真夏日となる地点が増えそうです。東北の盛岡でも30℃の予想で、真夏並みの暑さとなるでしょう。熱中症にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:22℃　釧路　:17℃
青森　:25℃　盛岡　:30℃
仙台　:26℃　新潟　:26℃
長野　:28℃　金沢　:29℃
名古屋:31℃　東京　:25℃
大阪　:30℃　岡山　:31℃
広島　:30℃　松江　:27℃
高知　:29℃　福岡　:28℃
鹿児島:28℃　那覇　:30℃

【関東甲信は梅雨空続く 雨や雷雨に注意】
関東甲信は湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定となりそうです。午前中から北部では雨が降っていますが、午後は雷を伴って強く降るおそれがあります。北海道でも天気の急な変化に注意が必要です。

【九州南部は激しい雷雨のおそれ】
梅雨前線の雨雲がかかる種子島や屋久島では、午前中、激しい雷雨に注意が必要です。午後も降ったり止んだりで、夜からは再び雨脚が強まるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水にお気をつけください。