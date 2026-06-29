松嶋菜々子、『GTO』出演決定！ 「ドラマと共に人生の歴史を思い出すような記憶に残る作品です」
7月20日スタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）に、松嶋菜々子が冬月あずさ役で登場し、夫の反町と夫婦共演することが明かされた。
【動画】伝説の男が、帰ってくる―ドラマ『GTO』90秒トレーラー
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。
松嶋演じる冬月あずさは、1998年版『GTO』で鬼塚が赴任する武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師として登場。容姿端麗で学園の“マドンナ的存在”でありながら、キャビンアテンダントになりたいという夢がかなわず、教師という仕事にどこか割り切れない思いを抱えていた。しかし、型破りな鬼塚の言動に振り回されながらも、生徒と本気で真正面から向き合う姿勢に触れる中で、次第に心を動かされていく。
物語中盤の第5話「ストーカー教師です」では、冬月が数学教師・勅使河原から襲われそうになる場面が描かれた。間一髪のところで救い出した鬼塚だったが、欲望をむき出しにする男性への不満を口にする冬月を噴水へ投げ込んでしまう。
「お前の目は腐ってる。好きでもない男の部屋に平気で入ったり、プレゼントもらえば平気でヘラヘラしたり、そうやって男の気持ちをもてあそんでばっかりいるから、男を見る目が腐って、何も見えなくなるんだよ。愛はな、品定めじゃねんだよ」と本気の言葉で愛について語る鬼塚と、それを真正面から受け止め、自身の価値観と向き合う冬月。この一連のやりとりは、2人の関係性が大きく変化する転機として描かれた。
さらに、2024年放送の『GTOリバイバル』では、かねてからの夢であった“客室乗務員（キャビンアテンダント）”の夢をかなえ、今なお働き続けていることが明らかになった。
そして、今回の2026年版で再び冬月あずさとして登場する松嶋。キャビンアテンダントの衣装に身を包んだ「役ビジュアル」も解禁となった。キャビンアテンダントとしてのキャリアを重ねてきた彼女が、2026年版ではどのような形で物語に関わっていくのか―。初回放送（7月20日）の“冒頭4分”で衝撃の展開が待ち受けている。
松嶋は「今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください」とメッセージを寄せた。
ドラマ『GTO』は、カンテレ／フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。
※松嶋菜々子からのコメント全文は以下の通り。
＜松嶋菜々子 コメント＞
☆今回、改めて『GTO』にご出演いただくことが決まった時のお気持ちを教えてください
「GTOリバイバル」では共演者の方々に久しぶりにお会いし同窓会のような特別な時間でした。
今回は、脚本が遊川さん、演出が中島監督と28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました。
☆2024年放送の『GTOリバイバル』では大きな反響がありましたが視聴者の皆さんからの声で何か印象に残っているものはありますか？
鬼塚先生との関係がその後どうなっているのかなど、リバイバル前も後も沢山のお声がけをいただきました。
リバイバルを当時の生徒と同世代の方が子どもと一緒に観ましたと言っていただけたり、教師になる事を決めた方や結婚を決めた方、ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました。
☆『GTO』を応援してくださる視聴者の皆さんへメッセージをお願いします
今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください。
【動画】伝説の男が、帰ってくる―ドラマ『GTO』90秒トレーラー
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。
松嶋演じる冬月あずさは、1998年版『GTO』で鬼塚が赴任する武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師として登場。容姿端麗で学園の“マドンナ的存在”でありながら、キャビンアテンダントになりたいという夢がかなわず、教師という仕事にどこか割り切れない思いを抱えていた。しかし、型破りな鬼塚の言動に振り回されながらも、生徒と本気で真正面から向き合う姿勢に触れる中で、次第に心を動かされていく。
「お前の目は腐ってる。好きでもない男の部屋に平気で入ったり、プレゼントもらえば平気でヘラヘラしたり、そうやって男の気持ちをもてあそんでばっかりいるから、男を見る目が腐って、何も見えなくなるんだよ。愛はな、品定めじゃねんだよ」と本気の言葉で愛について語る鬼塚と、それを真正面から受け止め、自身の価値観と向き合う冬月。この一連のやりとりは、2人の関係性が大きく変化する転機として描かれた。
さらに、2024年放送の『GTOリバイバル』では、かねてからの夢であった“客室乗務員（キャビンアテンダント）”の夢をかなえ、今なお働き続けていることが明らかになった。
そして、今回の2026年版で再び冬月あずさとして登場する松嶋。キャビンアテンダントの衣装に身を包んだ「役ビジュアル」も解禁となった。キャビンアテンダントとしてのキャリアを重ねてきた彼女が、2026年版ではどのような形で物語に関わっていくのか―。初回放送（7月20日）の“冒頭4分”で衝撃の展開が待ち受けている。
松嶋は「今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください」とメッセージを寄せた。
ドラマ『GTO』は、カンテレ／フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。
※松嶋菜々子からのコメント全文は以下の通り。
＜松嶋菜々子 コメント＞
☆今回、改めて『GTO』にご出演いただくことが決まった時のお気持ちを教えてください
「GTOリバイバル」では共演者の方々に久しぶりにお会いし同窓会のような特別な時間でした。
今回は、脚本が遊川さん、演出が中島監督と28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました。
☆2024年放送の『GTOリバイバル』では大きな反響がありましたが視聴者の皆さんからの声で何か印象に残っているものはありますか？
鬼塚先生との関係がその後どうなっているのかなど、リバイバル前も後も沢山のお声がけをいただきました。
リバイバルを当時の生徒と同世代の方が子どもと一緒に観ましたと言っていただけたり、教師になる事を決めた方や結婚を決めた方、ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました。
☆『GTO』を応援してくださる視聴者の皆さんへメッセージをお願いします
今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください。