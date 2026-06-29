“令和の峰不二子”阿部なつき26歳、「抜群プロポーション」全開の黒ワンピ姿に騒然「圧倒的に美しすぎる」
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、29日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「Shopping @zimmermann のドレス買ってご機嫌でした」とつづり、タイトな黒ワンピース姿を公開。ファンからは「圧倒的に美しすぎる」などの声が集まっている。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「Shopping @zimmermann のドレス買ってご機嫌でした」とつづり、タイトな黒ワンピース姿を公開。ファンからは「圧倒的に美しすぎる」などの声が集まっている。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）