本当の“悪”は誰―黒木メイサ主演『八神瑛子』本予告解禁 主要キャラクター集結の意味深ビジュアル＆相関図も到着
黒木メイサが主演するHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 ‐上野中央署 組織犯罪対策課‐』（7月24日より独占配信）より、本予告が解禁。併せて、主要キャラクターの鬼気迫る表情と不穏な銃痕が意味深なメインビジュアル、相関図が到着した。
【動画】真の“悪”は誰？ 全員怪し過ぎる本予告
原作は、人気作家・深町秋生の代表作の一つで、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ。同作は2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5作品を発表。累計発行部数50万部を超える大人気シリーズとなっている。
そんな“警察小説の金字塔”的作品をHuluにて連続ドラマ化。組織犯罪対策課、通称“マル暴”の刑事・八神瑛子（黒木）が、不可解な死を遂げた夫の死の真相に迫る復讐サスペンスだ。主演を務める黒木をはじめ、毎熊克哉、高良健吾、小島健（Aぇ! group）、藤木直人らが出演する。
このたび、本作の世界観が凝縮された本予告とメインビジュアル、さらに多彩な登場人物たちの思惑が可視化された相関図が初公開。
「私はただ、真実が知りたいだけです」―瑛子の夫でフリージャーナリストの雅也（毎熊）が闇社会のタブーに触れ、不可解な死を遂げてしまうことから物語がスタートする本作。瑛子は謎の死を遂げた夫・雅也の復讐を果たすため、上野で暗躍する暴力団や中国マフィアを利用し、刑事としてのルールは無用で独自捜査を進める。
予告映像では警察上層部から「復讐には意味がありません。ご主人の死の真相を暴くつもりで動いているならやめなさい」と忠告されながらも突き進む瑛子の姿を描きながら、主要キャラクターたちが瑛子にさまざまな言葉を投げかける。暴力団「千波組」の組長・有嶋省吾（奥田瑛二）は「この国は実に異常、闇だらけだ」と警告を発し、千波組頭脳派No.2・甲斐道明（藤木）の「あんたは二度と引返せない」、中国マフィアのリウ・インリー（りょう）の「覚悟はできてる？」という重い言葉が刑事としての一線を越えようとする瑛子に突き刺さる。
そして、新宿南署の組対課・五条隆文（高良）の「油断するなよ」、瑛子の上司・川上修平（池内博之）が不適に呟く「敵は身内にありだ」という言葉の意味するものとは何なのか。雅也を闇に葬った真犯人の正体とは…？ 悪を追うほど悪に染まっていく瑛子と魅力あふれるキャラクターが織りなす壮絶な愛と復讐、その果てに暴かれる驚がくの真相とは―？
メインビジュアルは、瑛子を中心に雅也、五条、川上、甲斐、インリー、グラニソ（小島）など物語の中心となる主要人物たちが並びます。それぞれが強く何かを訴えかける顔にはどのような裏の顔があるのか？ そして3つの銃痕は何かの暗示なのか？
また、今作に付けられたキャッチコピーは「悪を追うほど 悪に染まる」。瑛子は愛する家族の復讐のために裏社会を利用するなど、登場人物たちがそれぞれの立場から悪を追求する様を言い表している。
さらに、相関図も公開。警察組織をはじめ、暴力団「千波組」、新宿から上野に勢力を延ばそうとする半グレ集団「東京同盟」、上野で暗躍する中国マフィアなど、さまざまな組織・人物の利益や思惑が入り乱れ、瑛子にとって誰が敵で、誰が味方なのか、気にならずにはいられない。
Huluオリジナル『八神瑛子 ‐上野中央署組織犯罪対策課‐』は、Huluにて7月24日第1〜2話配信、以降毎週金曜最新話配信（全5話）。
【動画】真の“悪”は誰？ 全員怪し過ぎる本予告
原作は、人気作家・深町秋生の代表作の一つで、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ。同作は2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5作品を発表。累計発行部数50万部を超える大人気シリーズとなっている。
このたび、本作の世界観が凝縮された本予告とメインビジュアル、さらに多彩な登場人物たちの思惑が可視化された相関図が初公開。
「私はただ、真実が知りたいだけです」―瑛子の夫でフリージャーナリストの雅也（毎熊）が闇社会のタブーに触れ、不可解な死を遂げてしまうことから物語がスタートする本作。瑛子は謎の死を遂げた夫・雅也の復讐を果たすため、上野で暗躍する暴力団や中国マフィアを利用し、刑事としてのルールは無用で独自捜査を進める。
予告映像では警察上層部から「復讐には意味がありません。ご主人の死の真相を暴くつもりで動いているならやめなさい」と忠告されながらも突き進む瑛子の姿を描きながら、主要キャラクターたちが瑛子にさまざまな言葉を投げかける。暴力団「千波組」の組長・有嶋省吾（奥田瑛二）は「この国は実に異常、闇だらけだ」と警告を発し、千波組頭脳派No.2・甲斐道明（藤木）の「あんたは二度と引返せない」、中国マフィアのリウ・インリー（りょう）の「覚悟はできてる？」という重い言葉が刑事としての一線を越えようとする瑛子に突き刺さる。
そして、新宿南署の組対課・五条隆文（高良）の「油断するなよ」、瑛子の上司・川上修平（池内博之）が不適に呟く「敵は身内にありだ」という言葉の意味するものとは何なのか。雅也を闇に葬った真犯人の正体とは…？ 悪を追うほど悪に染まっていく瑛子と魅力あふれるキャラクターが織りなす壮絶な愛と復讐、その果てに暴かれる驚がくの真相とは―？
メインビジュアルは、瑛子を中心に雅也、五条、川上、甲斐、インリー、グラニソ（小島）など物語の中心となる主要人物たちが並びます。それぞれが強く何かを訴えかける顔にはどのような裏の顔があるのか？ そして3つの銃痕は何かの暗示なのか？
また、今作に付けられたキャッチコピーは「悪を追うほど 悪に染まる」。瑛子は愛する家族の復讐のために裏社会を利用するなど、登場人物たちがそれぞれの立場から悪を追求する様を言い表している。
さらに、相関図も公開。警察組織をはじめ、暴力団「千波組」、新宿から上野に勢力を延ばそうとする半グレ集団「東京同盟」、上野で暗躍する中国マフィアなど、さまざまな組織・人物の利益や思惑が入り乱れ、瑛子にとって誰が敵で、誰が味方なのか、気にならずにはいられない。
Huluオリジナル『八神瑛子 ‐上野中央署組織犯罪対策課‐』は、Huluにて7月24日第1〜2話配信、以降毎週金曜最新話配信（全5話）。