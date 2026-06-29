“現役捕手”グラドル、透け透けアンダーシャツで「先生がきたら起こしてね！」
グラビアアイドルの暫（しばし）が27日にInstagramを更新。アンダーシャツ姿を披露するとファンから反響が集まった。
【写真】“現役捕手”グラドルの背中が！ 透け透けアンダーシャツ姿
グラビアアイドルとしてミスヤングチャンピオン2024グランプリに輝いた彼女は、野球女子としても知られ、Instagramのプロフィールには「右投げ左打ち」「捕手グラドル」を自称している。
そんな彼女が「先生がきたら起こしてね！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、下着の透けたアンダーシャツ姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「あらまぁー可愛いい」「良い感じ〜」「起こさないでずっと見ちゃう可能性大」などの声が相次いでいる。
引用：「暫（しばし）」Instagram（@484noinstadayo）
【写真】“現役捕手”グラドルの背中が！ 透け透けアンダーシャツ姿
グラビアアイドルとしてミスヤングチャンピオン2024グランプリに輝いた彼女は、野球女子としても知られ、Instagramのプロフィールには「右投げ左打ち」「捕手グラドル」を自称している。
そんな彼女が「先生がきたら起こしてね！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、下着の透けたアンダーシャツ姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「あらまぁー可愛いい」「良い感じ〜」「起こさないでずっと見ちゃう可能性大」などの声が相次いでいる。
引用：「暫（しばし）」Instagram（@484noinstadayo）