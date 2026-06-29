【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、ブラジル代表のアンチェロッティ監督とＤＦマルキーニョス（パリＳＧ）が前日会見に出席した。

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ブラジル代表の守備の要・マルキーニョスは、２５年１０月の親善試合で日本に敗れた（２●３）ことについて「あの試合はあの試合、この試合はこの試合だ」とキッパリ。自身はけがで欠場していたこともあり「（あの日本戦は）学びのある試合になった」と語った一方で「メンバー編成も違えば、状況も違う」と語った。

親善試合では０―２の後半に日本がＭＦ南野拓実、ＭＦ中村敬斗、ＦＷ上田綺世のゴールで３点を挙げ、１４度目の対戦で初勝利を挙げた。マルキーニョスは「ここ何日か、日本チームの分析を行ってきた。明日はその成果を出したい」と意気込みを勝った。

ブラジルは１次リーグＣ組を２勝１分けで１位突破。Ｆ組２位の日本との決勝トーナメント１回戦での対戦が決まった。Ｗ杯での両国の対戦は０６年ドイツＷ杯１次リーグ第３戦以来。