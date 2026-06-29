◆米大リーグ ブルワーズ３―４カブス＝延長１０回＝（２８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手は敵地のブルワーズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、延長１０回に２点適時打を放つなど５打数１安打２打点の活躍でチームを勝利に導いた。延長戦の激戦の末に、同地区首位のブルワーズにカード勝ち越しを決めた。

鈴木は、この日は先発右腕ウッドラフの前に２回先頭の１打席目は空振り三振。４回の２打席目は三ゴロに倒れた。７回先頭の３打席目も２番手アシュビーの内角高め直球を一飛。１―１の同点で迎えた９回の４打席目も先頭で回ってきたが、空振り三振に倒れた。

チームは、延長１０回には相手右腕クーネルが２死三塁から、申告敬遠、死球で満塁とすると、ブッシュにストレートの押し出し死球。勝ち越しに成功した。鈴木は２死満塁の好機で迎えた５打席目に、外角低め直球をレフト前に運ぶと、２者が生還。一塁上で吠えると、渾身のガッツポーズも見せ、敵地は熱狂の渦に包まれた。

鈴木は１０号を打ってから１０試合のブランクがあったが、２６日ブルワーズ戦でミジオロウスキーからスライダーを捉えて１１号、前日は左腕ハリソンの直球を１２号とし、２試合連続本塁打をマークしていた。３戦連発とはならず、メジャー通算１００号はお預けとなった。