前日会見が行われた

日本代表・森保一監督が現地時間6月28日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦・ブラジル戦の前日会見に出席。

敵将のカルロ・アンチェロッティ監督について言及した。

日本はグループステージFを1勝2分で2位で突破。グループCを1位で突破したブラジルと対戦することになった。ブラジルは中4日、日本は中3日での一戦となる。

日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムでブラジルと親善試合で対戦。前半に2点リードを奪われたが、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決めて逆転勝ち。ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。

森保監督は、アンチェロッティ監督について問われると「すごい監督だと思ってリスペクトしている」と本音を明かした。「選手としても監督としても素晴らしい成果をあげられている。ブラジルでは初の外国人監督。ブラジルの猛者の揃ったフットボール経験値の高い国で外国人監督として指揮を取れるのはそんな簡単なことではない。アンチェロッティ監督の素晴らしい指導力と人間性があって仕事が続いていると思う。私自身も色んな選手たちの成長を促せるように、チームを勝たせられるように見習って、自分も力をつけていきたいと思います」と、素直な気持ちを語った。（FOOTBALL ZONE編集部）