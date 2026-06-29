6月29日、秋篠宮ご夫妻は、36回目の結婚記念日を迎えられた。1990年の結婚当時、秋篠宮さまは24歳、紀子さまは23歳。二人はどのように出会われ、将来を決めたのか。両家が秘めていた思い、紀子さまが皇室に持参された “意外な愛用品”とは……。秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつ、ジャーナリストの江森敬治氏が寄稿した。（全2回の1回目）

【実際の写真】「ピンクのワンピース姿で…」結婚当日の朝、家族とあいさつを交わす紀子さま



「朝見の儀」を終え、宮殿を出られる秋篠宮ご夫妻〔1990年6月29日撮影〕 ©︎JMPA

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学習院大学での運命の出会い

秋篠宮ご夫妻の出会いは、二人の母校・学習院大学キャンパスでの運命的なものだった。秋篠宮さまが大学2年生の春、文学部に入学したばかりの紀子さま（当時は川嶋紀子さん）と、大学構内の書店で初めて出会った。これは、偶然の産物であり、その後の二人の人生を左右した、大きな出来事だった。

紀子さまは、秋篠宮さまが主宰する大学のサークル「自然文化研究会」に入会し、二人は仲間とともに国内各地を訪れ、着実に愛を育んでいった。

そして1986年6月26日、学習院大学近くの交差点で秋篠宮さまは紀子さまにプロポーズした。秋篠宮さまは大学3年生、紀子さまは大学2年生で、出会ってから1年余りのことだった。秋篠宮さまは知り合ってすぐに、当時、家族で暮らしていた東宮御所へ紀子さまを招き、両親（現上皇ご夫妻）に紹介している。

その後も紀子さまは東宮御所を度々訪問し、上皇ご夫妻とテニスを楽しんだり、お茶の席を共にしたりすることも珍しくなかった。上皇ご夫妻は親しみを込めて「キコちゃん」と呼んで、とてもかわいがった。

婚約への逆風の噂と真実

また、紀子さまの父親である川嶋辰彦学習院大学名誉教授（故人）が、以前から秋篠宮さまや上皇ご夫妻と面識があったことも、二人の交際に好影響を与えたという。

結婚に向けて二人が真剣に交際を重ねていた1989年1月7日、昭和天皇が亡くなった。まだ喪中である同年9月に皇室会議が開かれ、二人の婚約が内定したものの、宮内庁内部や一部国民の間からは異論や批判が見られた。

さらに、秋篠宮さまが英国留学中であったことや、兄（現天皇陛下）より先に結婚することなどから、「そんなに結婚を急がなくてもいいのではないか」との声も聞かれたのである。のちに筆者が結婚の背景を尋ねた際、秋篠宮さまはこう語っている。

「まったく先が見えなかったわけです」

〈「兄より先に結婚したことが、批判の対象になったりしたが、当時、兄のほうは、まったく先が見えなかったわけです。従ってそのことについては、なんの問題も、宮内庁から困ると言う話もなかった。家族の中でももちろん問題にはならなかった」 「私は知り合った直後に家内を両親に紹介し、両親は付き合っていることは知っていましたし、結婚するんだろうなということもおそらく分かっていたと思います。また、結婚する相手が彼女だったらいいな、というふうに思っていたと思います」（拙著『秋篠宮さま』より）〉

このように、上皇ご夫妻は交際を始めたころから2人を常に温かく見守り、結婚を後押ししていたようだ。

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紀子さまとの思い出を語った故川嶋名誉教授

〈「彼女との思い出に心をめぐらしますと、カナダのケベック市北方に広がる山岳公園を流れるシクチミ川で、5歳の紀子と二人して魚釣りをした光景が鮮やかによみがえってまいります。寂寞(せきばく)たる針葉樹林に囲まれた川面にカヌーボートを浮かべ、木の枝の先に結んだ釣り糸を水の中に投げ入れる。エサに食らいついた魚の激しい動きで、木の枝がブルブルと震える。この釣りに対する初めての驚きと感動を、そのとき娘は目を輝かせて、英語で私に語ってくれました」 「紀子は、かけがえのない思い出を私にプレゼントしてくれました。私は紀子に対して感謝の気持ちでいっぱいです」（1990年6月29日の「毎日新聞」夕刊に掲載）〉

これは、紀子さまの結婚を前に、故川嶋名誉教授が娘との思い出などを筆者に語ってくれたものだ。

幼い頃から大切にしていた犬のぬいぐるみ

紀子さまが数種類のぬいぐるみを持って皇室に嫁いだことは、あまり知られていないかもしれない。一番、好きだったのは犬の「ドギー」。体長25センチほどのぬいぐるみで、紀子さまが1歳の頃、父親がアメリカの大学に留学するのに伴い、家族で渡米した際、知人から贈られたものだった。

薄いエビ茶色で、長い耳とシッポが特徴的な「ドギー」を、紀子さまは外出する時も、肌身離さず持ち歩き、寝る時も一緒だった。トイレやお風呂にも一緒に入り、お風呂に沈めて遊んでいたという。

筆者が母親の和代さんに、幼い頃の紀子さまについて取材すると、このように明かしてくれた。

〈「犬のぬいぐるみを抱かせると、大声で泣いていても、いつの間にか、コトンと眠ってしまう子供でした。4歳の誕生日から、指のおしゃぶりはやめさせましたが、ぬいぐるみだけは、小学生のころまで離しませんでした」〉

ピンクのワンピース姿で…

嫁ぐ日の朝、紀子さまと家族は、東京都豊島区目白の学習院共同住宅にある3LDKの自宅から階段で屋外に降りてきた。紀子さまはピンクのシルクのワンピース姿、同じ布のピンクの帽子に白い手袋をはめ、胸には真珠のネックレスが輝いていた。宮内庁からの迎えの車に乗り込む紀子さまを、家族が温かく見送った。

辰彦さんは、紀子さまの手を固くにぎりしめた。「ありがとう存じました…」。紀子さまの声がもれた。そして、父は「お元気でいってらっしゃい」と、声をかけ、何度も何度も、娘と握手を繰り返した。

1990年6月29日午前、秋篠宮ご夫妻の「結婚の儀」が皇居・賢所(かしこどころ)で行われた。殿下は束帯、紀子さまは十二単(じゅうにひとえ)のいずれも古装束姿で、結婚を誓い合った。そして、秋篠宮家が創立した。ーーでは、二人の新婚生活は、どのようなものだったのだろうか？（#2につづく）

〈「完全に作った記事です」紀子さまとの結婚をめぐる報道に言及も…秋篠宮ご夫妻が「105平米の木造平屋」で育んだ“ささやかな幸せ”〉へ続く

（江森 敬治）