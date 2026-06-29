東京から仙台に行こうと思う。

【画像】ナゾの駅「岩沼」を写真で一気に見る（全49枚）

そんなとき、まあだいたいは新幹線を使うに決まっている。何しろ、東京駅から東北新幹線「はやぶさ」に乗れば、1時間半ほどで仙台駅なのだ。

すべて指定席で運転本数も東海道新幹線の「のぞみ」と比べればかなり少ないという事情もあって、気が向いたら飛び乗って、というほど気軽にはいかない。が、それを差し引いても仙台は東京からめちゃくちゃ近い都市なのだ。まさに新幹線さまさまといっていい。

1日わずか3往復…特急「ひたち」が停まる終着駅

だが、もうひとつ東京駅から出ている「仙台行き」の列車がある。常磐線特急「ひたち」だ。さすがに運転本数はうんと少なく、1日にわずか3往復。

それに、当たり前だが新幹線のように320km/hで走れるわけではなく、海沿いの常磐線、つまり遠回りだ。おかげで所要時間は実におよそ4時間半。新幹線の3倍もかかる。

だから、日常的に「ひたち」で東京と仙台を行き来している人はほとんどいないに違いない。それでも、3往復は毎日走り続けているのだから、一定程度の存在意義はあるということなのだろう。

そして、この特急「ひたち」。茨城県から福島県へ、延々と太平洋沿いを走り続けたその最後になって、東北本線に合流する。その合流地点の駅が今回やってきた岩沼駅、常磐線の終着駅だ。



JR常磐線“ナゾの終着駅”「岩沼」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

岩沼駅は、仙台駅まであと20分ほどという場所にある。だから岩沼は、仙台という東北でいちばんの町の衛星都市なのではなかろうか。

そんなイメージを抱きながら、岩沼駅で電車を降りた。

なかなか規模の大きな駅

岩沼駅のホームは3面。ひとつは東側の駅舎と繋がっており、他の2面は島式ホームだ。他にも側線が何本かあって、なかなか規模の大きな駅である。常磐線の終着駅にふさわしい、といっていいのかどうか。

降りるお客もそれなりに多く、改札を抜けた先の駅舎の中にはみどりの窓口もあった。いまや東京でもあまり見かけなくなった窓口があるほどなのだから、単に常磐線の終点にして東北本線への合流駅という以上に重要な位置づけなのだろう。

高校生たちの姿が目立つ

駅舎を出ると、なかなか立派で真新しい駅前広場。その向こうには大きなマンションが建っている。

降り立つ人の顔ぶれを見れば、目立っているのは高校生だ。仙台市内の学校に通う高校生が、この岩沼の町で暮らしている。やはり想像どおり、岩沼は仙台のベッドタウンなのだ。

改めて考えてみると、仙台駅から約20分というのは実に近い。首都圏の多くの人が通勤通学に1時間近くかけているということを思えば、そりゃあ20分で仙台ならば便利に決まっている。

が、まあ実際には通学はともかく通勤にはクルマを使う人が多いのでしょう。それが地方都市、というものなのだ。

ともあれ、岩沼市という人口約4万2000人の小さな都市の玄関口。ただの常磐線の終着駅というわけではないようだ。

そして編集氏からはこんな話も聞いた。「最近、岩沼には外国人観光客が殺到しているらしいですよ」。いったいどういうことなのか。もう少し、岩沼の町を歩こう。

駅前を離れて町のメインストリートへ

岩沼駅前のほんの狭い一角には、居酒屋や飲食店の類いが集まっていた。

ただ、歓楽街というほどの規模はなく、少し歩けばすぐに住宅街の中に入る。古いアパートから築年数の比較的浅そうなマンション、そして一戸建て住宅がひしめく路地。

平日昼間のベッドタウン、行き交う人もクルマも少なく、観光客の姿もほとんどみかけない。そんな中を縫うように東に向かって歩いてゆくと、いくらか賑やかな通りにぶつかった。

東北本線と並行に、つまり南北に走っている通り沿いには、飲食店や古い商店のような建物がぽつりぽつりと間を空けながら並んでいる。

金融機関もあるし、ひときわ目立つのはドラッグストアの看板だ。どうやら、この道が岩沼のメインストリートなのだろう。

だがしかし。ここまで駅から歩いて10分ちょっと。ベッドタウンならば誰もが行き交う駅のすぐ近くに駅前商店街の類いが形成されてもいいところ、少し離れた場所がメインストリートとはどういうことなのか。

これはつまり、岩沼という町は単に仙台に近いことを理由に駅を中心として発展した単なるベッドタウンなどではないことを示唆しているのかもしれない。

さらに、メインストリートから住宅地の中を歩いて東に向かう。

国道沿いに並ぶチェーン店

すると、駅から20分弱といったところか、国道4号が見えてくる。昔ながらの商店街の流れを引くメインストリートとはまったく違い、こちらはさすがの天下の大動脈だ。

道沿いにはチェーン店の看板がずらりと並び、ザ・国道といった風景が広がる。消防署や警察署もこの並びだ。交通量も多く、実質的にはもはやこちらが岩沼の、そしてこの地域全体の中核的な役割を担っているようだ。

言うまでもなく、国道4号は駅と国道の間を通る昔ながらのメインストリートの後継といっていい。そして、メインストリートは江戸時代の大動脈・奥州街道の道筋なのである。岩沼には奥州街道の宿場町が置かれていた。

宿場町にはじまり、駅の設置を足がかりに都市へ

つまり、岩沼は奥州街道の宿場町という位置づけからはじまり、駅の設置を足がかりに都市として発展してきた、というわけだ。

奥州街道をルーツに持つメインストリートが駅から少し離れているのは、こうした経緯があるからなのである。

もう少し詳しく、時系列に沿ってまとめればこういうことになる。

江戸時代には奥州街道岩沼宿、次いで明治に入って1887年には東北本線の岩沼駅が開業する。岩沼駅と岩沼宿の間に市街地が拡大。さらに1897年には現在の常磐線も乗り入れた。

国道4号が整備されたのはだいぶ遅れてクルマ社会が到来した戦後になってから。いまでも国道4号の東側は、田んぼが広がる田園地帯だ。

そんなわけで、見えてきた岩沼という常磐線終着駅の姿形。ただ、例の外国人観光客とはまだ出会ってすらいない。いま少し、旧奥州街道、メインストリートを南に向かって歩こう。

日本三稲荷のひとつ「竹駒神社」

すると、駅からは15分ほどの距離だろうか。少し大きな通りと交わる交差点。

そのさらに南側は、それまで歩道も歩かないかという狭さだった旧道の道幅が一気に広がり、歩きやすい歩道も設けられている。

いったい何が起きているのかと歩を進めると、「竹駒神社」と書かれた案内看板が目に留まる。

その案内に従って右に曲がると、その先に真っ赤な鳥居が見えてきた。なんでも、日本三稲荷のひとつに数えられているという竹駒神社の大鳥居である。

竹駒神社の歴史はたいそう古く、創建はなんと平安時代初期の842年だ。歌人としても名高い小野篁が陸奥守として東北に赴任した折に創建したという。降って江戸時代には仙台藩主の伊達氏からも手厚く保護されてきた。

いまでも相当に広い境内を持ち、初詣などではかなりの参拝客を集めている。宮城県を代表する神社のひとつ、というわけだ。

しかし、いくら岩沼が奥州街道の宿場だったとはいえ、これほどの立派な神社が守られてきたというのはどうしたことか。

その答えは、岩沼という町の地理的条件にも大きく関わっているようだ。というのも、仙台平野の南の端にある岩沼は、陸奥・仙台を訪れるときに避けて通れない要衝の地だったのである。

ふたつの大動脈が合流する地点

古来より、陸奥の中心だった仙台平野に足を踏み入れるには、ふたつのルートがあった。ひとつは、宇都宮や福島などを通る内陸ルート、奥州街道だ。鉄道ならば東北本線に該当する。

もうひとつは、太平洋沿いを通る水戸・相馬経由の陸前浜街道。こちらが常磐線に該当する。

そして岩沼は、このふたつの大動脈が合流する地点だったのだ。

変化球で阿武隈川の舟運を使った場合にも、岩沼は避けて通れない。つまり岩沼は、仙台平野にやってくる人たちがどうしたって通らなければならない町なのである。

万に一つ、仙台の城下に敵が攻め込んできたならば。そのときは、守りの最前線になるのが岩沼だった。

駅のあたりにはお城もあった

そうした事情から古くから岩沼には砦が築かれ、江戸時代には仙台藩によって「岩沼要害」とも呼ばれるちょっとしたお城が置かれていた。

いちおう一国一城令があるから正式には城ではないのだが、それでも小規模な城下町が整備されていたようだ。竹駒神社が藩からも保護されたのは、“守りの要の町”のシンボルという事情もあっただろうか。

ちなみに、岩沼要害があったのはちょうど岩沼駅のあるあたり。代々城主を務めた古内さんは、鉄道が通ると知って城山の一部を提供し、岩沼駅ができたのだとか。城を削って駅を設けた例は少なくないが、岩沼も実はそのひとつだったのだ。

そして時代が下っても、岩沼は東北本線と常磐線が合流する要の駅として歴史を刻むことになった。奥州街道と陸前浜街道、国道4号と国道6号も、岩沼市内で合流している。

外国人観光客が向かう先は？

いまでは旧街道や鉄道はもとより、国道すら広域交通の主役ではなくなった。新幹線と高速道路の時代だ。だから岩沼も、交通の要の地としての存在感はさすがに薄らいでいる。

しかし、それでも仙台との近さもあって、ベッドタウンとして確かな地歩を築いているのだ。

ところで、例の外国人観光客殺到問題。彼らはこうした岩沼の歴史を知って訪れているのだろうか……と思ったが、町中でも竹駒神社でも、外国人観光客らしき姿はほとんど見かけない。

どうやら、インバウンドに人気なのは駅から2kmちょっと西側の山裾にある金蛇水神社なのだとか。金運アップに御利益があるとかで、アジア圏を中心に大人気なのだという。

ただ、彼らのほとんどは岩沼とお隣の名取市に跨がる仙台空港からクルマ（バス）で直接やってくる。岩沼駅に降りて歩いて、などという人はほとんどいないようだ。

要の地としての存在感が薄らいだ令和のいま、思わぬ方向から岩沼を訪れる人が増えているのである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）