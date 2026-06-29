◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク17位）は29日（日本時間30日）に、米テキサス州ヒューストンでブラジル（同5位）との決勝トーナメント1回戦に臨む。28日（同29日）には試合会場で公式会見が行われ、ブラジル代表の主将のDFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）が会見に出席した。

日本の対ブラジル戦成績は過去14戦で1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利を挙げた。

マルキーニョスは昨年10月の親善試合には出場しなかったが、「学習の機会、経験になったと思う。私たちはチーム編成も変えているので今の状況は（昨秋に負けた時と）違う」と言及。

そして「我々はW杯で対戦するチームをリスペクトしている」とした上で「ここ何日か注意を払って日本の分析をしてきた。明日はその力を出して、ノックアウトステージで一発勝負なので（1次リーグとは）違う戦いになる。新しいマッチアップになるだろう。素晴らしい試合になるだろう。我々がより優れたチームであることを見せる」と意気込みを示した。