北中米W杯のグループステージ第3戦、スウェーデン戦で途中出場を果たした長友佑都（39）。今回のW杯を戦う日本代表において、長友の存在は非常に大きい。

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選出に賛否両論の長友「みんなW杯が終わる頃には称賛しかないでしょう」

W杯日本代表メンバーの発表の際は、ケガをしていて戦力的に厳しい選手をなぜメンバーに入れるのか、まとめ役ならメンバーじゃなくてもいいのではないか、代わりに戦力になる選手を入れるべきではないか。いや、長友の経験こそ今回のチームには必要だ、等々、賛否両論を巻き起こした。

その渦中にいた長友は、こう言った。

「長友が入ったことで賛否両論あるみたいですが、みんなW杯が終わる頃には称賛しかないでしょう。自分がいることの意味とか、自分の存在価値はみなさんにW杯を通して、お見せできると確信しています。そのくらいの自信を持って、魂を持って、日本だけでなく、世界を巻き込んで戦います。見ていてください」



「W杯5大会連続出場」を果たした長友佑都 ©JMPA

赤髪で「ブラボー！！」、“闘魂”ハチマキ、テンガロンハット…長友流の“熱”の発し方

自己肯定感100%の長友節だが、長友ほどチームの中での自分の立ち位置、キャラクターがどうあるべきか、考えている選手はいないだろう。

前回のカタールW杯の時、長友は、「自分がどういうキャラクターでこのチームにいたらいいんだろうと考えた時、自分はどんどん熱を出していかなければならないという使命を感じていて、この熱を出すことでチームにプラスになると思って行動してきました」と語った。

実際、この時は“日の丸と情熱”の赤髪になり、外見から“熱”を発して登場し、周囲の度肝を抜いた。大会中は、「ブラボー！！」を連発し、熱を発し続けた。

ロシアW杯の時は金髪だったが、果たして、今回も髪色が大きく注目された。闘魂の文字が入ったハチマキで登場し、森保一監督から「（今回は）髪色ではないんだ」とイジられたが、「これぞ“サムライ”っす」と笑顔で返した。メキシコに到着の際は、テンガロンハットをかぶり、現地の話題をさらい、チームのなかで“熱”を発し続けている。

苦難の連続「代表レベルのプレーに至らない」の声…森保監督の代表の選考基準は

しかし、今回、日本代表入りをするまでは苦難の連続だった。

カタールW杯後、「次のW杯を目指します」と言ったら多くの人に笑われた。当時は、36歳で、4年後は40歳になる。ポジションがサイドバックゆえ、上下動する運動量やスピードはどうしても落ちる。代表レベルのプレーに至らないという声が大半だった。

そんな時も長友は自分のことを信じて疑わなかった。FC東京でもコンスタントに試合に出るなか、練習量が増した。「維持は停滞」として、少しでも上を目指す努力をつづけた。

W杯イヤーとなる今年の3月、水戸戦で右ハムストリングの肉離れを受傷した。森保監督の代表の選考基準は、「プレーヤーとしてインテンシティ高くプレーできること」「Jリーグではレギュラーであること」である。

怪我をして復帰できないまま代表選考に入ると、選ばれない可能性が極めて高くなる。のちに「焦りはなかった」と長友は語っていたが、内心は代表選考前の試合に間に合うかどうかギリギリで、心中穏やかではなかったろう。代表メンバー発表の際は涙を見せたが、それがすべてを物語っていた。

「僕のアモーレ」精神面で支えた平愛梨と4人のこどもたち

長友はメディカルやトレーナーのサポートもあり、順調に回復。その間、精神面で支えたのは家族だった。日本代表メンバー入りの会見の際、長友は妻で女優・タレントの平愛梨さん（41）と4人のこどもたちとともに登場した。

そこで「僕は自分のことをメンタルモンスターと表現することがありますが、本当の意味で強さを与えてくれたのは間違いなく彼女でした。結婚してきて、何度も彼女に救われてきた」と妻に感謝の言葉を述べた。

長友は2016年6月、1歳年上の愛梨さんと交際宣言。長友が彼女のことを「僕のアモーレ（イタリア語で愛する人）」と表現して大きな話題に。2017年、長友が30歳、愛梨さんが32歳の時に入籍し、9年間苦楽をともにしてきた。

口にした言葉を“有言実行”「夫の夢は私の夢」日常から熱い長友一家

W杯メンバー発表後、愛梨さんはInstagramで「PAPA“行くと決めたから”。本当に、行っちゃった!!!! 出逢った頃から、口にした言葉を、“有言実行”にしてしまう姿は尊敬でしかない。夫の夢は私の夢。4男児と交わした男同士の結束。最高の景色が見れますように」とコメントしている。

記者会見でサプライズ登場した4人のこどもたちは、“ほぼ父の遺伝子”と書かれたTシャツを着ていたが、その言葉には家族の絆、日々積み重ねられてきた時間のすべてが込められているという。長友一家は、サッカーだけではなく、日常から熱いのだ。

“W杯の嗅覚”でチームのムードに気配り「空気清浄機みたいな役割を果たせるなと」

W杯の現地入りしてから長友はすぐに動いた。

若い選手、初めてW杯を戦う選手が多いので、そういう選手たちが固まらないように食事の際などはテーブル間を動き回ってコミュニケーションを取った。若い選手にとって、長友の過去4大会のW杯出場経験は、非常に参考になるはずだ。

また、最強と言われて結果を出せなかったブラジル大会や、直前に西野朗監督になり、ベスト16でベルギーにカウンターで敗れたロシア大会など、当事者にしか分からないこともあり、若手は彼の話に聞き入っていたという。

大会に入ってからはチームのムードに気を配った。

長友は、自分の役割をこう理解していた。

「自分の4大会の経験は必ず活きてくるなと思っていますし、ピッチに出ても自分は勝負できると思っています。W杯は4大会を経験してきましたけど、みなさんが知らないこと、日々いろんなことがある中でW杯の嗅覚を持っているというか、独特の匂いがあって、僕はその匂いを嗅ぎ分けて、空気清浄機のように悪い空気が淀んでいると思ったら、綺麗な空気に浄化できる。そう言ったところも含めて、空気清浄機みたいな役割を果たせるなと思います」

チームに確かな手応え…心の底から出てくる“優勝”という言葉

長友の声を受けて、SNSでは「新型が必要」「騒音がうるさいのは必要ない」など批判的なものもあったが、「一家に一台、空気清浄機」「空気清浄機は冗談ではなく、本当に必要」と好意的なコメントも非常に多かった。

今回、日本代表は優勝という目標を掲げている。

2014年のブラジル大会でも本田圭佑らを擁し、優勝を宣言していたが、その当時と今を比較すると大きな違いがあるという。

「ブラジル大会のときは本田圭佑が優勝と言っていて、僕も優勝とは言っていたものの、実際に心の底から思っていたかというと、そうではなかったと思います。選手の質はあったけど、優勝するだけの実力は日本代表にはなかった。

ただ、今回は優勝するだけの質も持っているし、プラス、チーム力も僕は持っていると思います。だから、心の底から優勝できると信じて、優勝という言葉を言えているなと思います。これは、心の底から出てくる言葉だと思います」

長友が4大会を経験してきたなかで、このチームには確かな手応えを感じている。

4年前、ドイツ、スペインと戦った時は、「優勝候補を2チーム破って日本のサッカーの成長を実感しました。でも、まだ日本はそういう相手を圧倒するだけの力はない。守ってカウンターで勝つ。これが今の日本のレベルのなかでの限界です。本当にトップを目指す上で攻撃をどう構築していくのか。そこの答えをこれから見つけていかないといけない」と語った。

今回の2026年北中米W杯は、長友にとって「熱」をもたらす仕事をこなすとともに、4年前の答え合わせをする大会でもあるのだ。

（佐藤 俊）