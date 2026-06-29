「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

広島の佐々木泰内野手（２３）が、３号ソロを放った。１−２の二回。先頭で打席に立ち、高橋の直球を捉えた。打球は右翼ポールを直撃した。本塁打は４月２８日の巨人戦以来。この試合前まで、左腕が浴びた本塁打はわずか１本だった。佐々木は現在、スイングを修正中。球をつぶすイメージでバットを出す。左腕から放った一発を、成長のきっかけとする構えだ。

真っ赤に染まる右翼席方向に伸びた白球が、右翼ポールを激しくたたいた。佐々木が高橋の直球を捉え３号ソロだ。「思い切って自分のスイングができた。いつも右翼を越えてくれないので、越えてくれと思って走った」。願いは届く。打球は最後、切れなかった。

１点を追う二回の先頭。２球目、外角低めの直球を力いっぱいに振り抜いた。「初球の真っすぐが思っているよりもスピードがあった。低くコンパクトにという気持ちでいきました」

本塁打かファウルか−。際どい当たりに、佐々木の生還後、審判団が集まって協議した。その結果、審判判断でのリプレー検証が行われ、当初の判定通り本塁打が認められた。

４月２８日の巨人戦以来２カ月ぶりの一発は、難攻不落の左腕から放った。この試合前まで、高橋が今季許した本塁打はわずか１本。「今やっていることが、良い形になっていると思う。しっかりと打ち返すというところを意識してやっている。それが、この打球につながった」。取り組みの成果が表れた一打に、充実感がにじんだ。

現在は、昨季のように球をつぶすイメージでバットを振り下ろす。春季キャンプから長打を増やそうとして取り組んできた、打球に角度をつけるスイングを一度やめた。

「新しくというよりは、去年の形に戻ったという感じ。今までもあったような感覚。それを、もっと良い感覚にできるようにしていきたい」

休日を返上したり、雨天中止時に打ち込んだりと、体に覚え込まそうと徹底的にバットを振り続ける。四回無死二塁では、内角高めの直球をたたき付け、進塁打とする遊ゴロ。この回の１点につなげた。

本塁打以外にも、打撃改造の手応えを感じさせた打撃。新井監督は「良いスイングだったと思う。その後の打席の内容も良い。球の見送り方も良い」と振り返った。

開幕４番を担い始まった今季は、山あり谷あり。この試合前まで４試合連続で代打出場だった。「もう結果を出さなきゃいけない立場」と、自らを鼓舞した若き大砲。原点回帰してつかみかけた確かな感覚を本物にするため、佐々木はこれからも我慢強くバットを振り続ける。