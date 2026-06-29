「とんねるず」木梨憲武（64）が、28日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。妻で女優の安田成美（59）から「最近よく怒られます」と明かした。

芸能界きってのおしどり夫婦として知られる2人だけに、インタビュアーの塾講師でタレントの林修から「あまりケンカされるイメージがない」と言われた木梨は「最近よく怒られます」と答えた。

さらに「レストランに行って、お皿の片付けが従業員より早いんですよ。俺、せっかちだから。人のお皿も取って、ひとつにまとめて…。これを前倒しでやった時に“もう、息が上がるからやめて！”って言われて。“もう二度としません”って、一昨日行ったばかりです」と言い、笑いを誘っていた。

また、林から「自宅ではどういう関係なんですか？」と聞かれると、木梨は安田と話したいことがあるのに、子供たちが“順番待ち”しているため「そうすると俺、4番目になるでしょ。そうしたらイライラして寝ます。“お前らどけよ！なんで、ナルさんとずっとしゃべってるんだ”って怒るときがあります」と、いつも妻と会話したいという一面も見せていた。