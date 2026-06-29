メレル名作「カメレオン」が現代解釈で帰ってきた。街でも自然でも"ちょうどいい"

名作と呼ばれるスニーカーが、数年越しに姿を変えて戻ってくる。あの瞬間にどうにも弱いんです。当時履きつぶした一足が現代版にアップデートされて再登場すると聞くと、つい財布のひもがゆるんでしまう、なんて人は多いのでは？

かく言う私もその1人ですが、今回見つけて気になったのがMERRELL（メレル）の「CHAMELEON」（カメレオン）。2000年代初頭に登場し、アウトドアからタウンユースまで幅広く使えるアイコンとして長く愛されてきたモデル。そのDNAを現代的に再解釈した新作「CHAM REDUX RMT」（カメレオン リダックス リマテリアライズド）と、そのサマーエディション「CHAM REDUX SIEVE」（カメレオン リダックス シーブ）が、2026年6月19日（金）より登場しました。

■そもそもメレル「カメレオン」って、どんな一足？

まずはベースとなる「カメレオン」に触れておきましょう。

メレルは1981年にアメリカで生まれたアウトドアブランド。カスタムメイドのカウボーイブーツを手がけていた職人ランディ・メレルが、自身の腕を試すためにハイキングブーツを作ったところからその歴史は始まりました。世界160カ国で愛され、2021年にはブランド誕生40周年を迎えています。バックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、累計1700万足を超える「ジャングルモック」シリーズなど、名作を数多く生み出してきたブランドです。

その代表作のひとつが「カメレオン」。山道でもタウンでも様になる懐の深さでアウトドアシーンから街履きまで、シーンを選ばずに使える汎用性が支持されてきました。名前のとおり環境に合わせて表情を変える"順応性"こそがこのモデルの核と言えます。

■復刻ではなく"再解釈"。最新テクノロジーで生まれ変わった

今回登場した「CHAM REDUX RMT」（2万8600円）は、その独自の存在感と汎用性を受け継ぎつつ、テック感のある現代的な感性を加えた一足です。単なる復刻ではなく、いまのカルチャーに合わせて作り直された、というのがポイント。メレルのなかでも実験的なライン“MERRELL 1TRL”コレクションから届けられます。

アッパーには、上質なスエードレザーと通気性に優れたオープンウィーブメッシュを組み合わせ、伝統的なレースワークを思わせる繊細なモチーフを採用。そこに独特な陰影を生む“2 Tone Torn Camo”デザインを落とし込むことで、ヘリテージの空気感と現代的なムードを同居させています。アーカイブへの敬意を払いながら、ちゃんと今の気分にもなじむ。このバランス感覚が絶妙だと思いました。

機能面も抜かりはありません。着脱をスムーズにするトグルレーシングシステムやかかとを安定させるTPUヒールカウンターを搭載し、都市から自然までシームレスに対応します。さらに両モデルには、クッション性に優れた“FloatMax”フォームミッドソールを搭載。日常の移動から週末のライトなアウトドアまで、一足で幅広いシーンをカバーしてくれる頼もしさがあります。

カラーはCASPER、COMETの2色展開。サイズはユニセックスで22.0〜28.0cmに加え、29.0cm、30.0cmまでそろいます。

■夏に効く"通気"特化のサマーモデルも同時登場

同じタイミングで登場する「CHAM REDUX SIEVE」（2万4200円）は、カメレオンのシルエットをベースに再構築したサマーシーズン向けのモデルです。

レザーとネオプレンを組み合わせたレイヤードアッパーに、開放感のあるメッシュパネルを配置。歴史的な意匠から着想を得たモチーフを取り入れつつ、軽快な履き心地と高い通気性を両立させています。こちらも“2 Tone Torn Camo”をまとうことで、RMTと並べたときの統一感もばっちり。蒸れやすいこれからの季節に足元を涼しく保ってくれそうな一足です。

カラーはBLACK、GREY CLOUDの2色。サイズ展開はRMTと同じく22.0〜28.0cm、29.0cm、30.0cm。

■名作の"その後"を楽しめる一足

アウトドアシューズと聞くとつい本格的な登山や週末のキャンプを思い浮かべがちです。けれど実際のところ私たちが一番足を酷使しているのは、毎日の街なかの移動だったりしますよね。

その意味で山でもタウンでも様になるカメレオンをいまの感性で履き直せるというのは、なかなか贅沢な体験なのではないでしょうか。名作の"その後"を追いかけたい人にとって、この夏の見逃せない一足になりそうです。

両モデルともに2026年6月19日（金）より、MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA、メレル公式オンラインストア、そのほかMERRELL 1TRL取扱店で展開されてます。

>> MERRELL「CHAM REDUX RMT」

＜文／山口健壱＞

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