ポイントは「根回し」「環境調整」！　発達障害の子が式典でパニックになるのを防ぐためにできる5つのこと

落ち着けない、こだわりを抑えられない、気持ちを切り替えられない……発達障害を抱える子には「できない」ことが多く、保護者の悩み・教師の負担となっている。“いずれはきちんと自立してほしい”そう考えると少しでも「できること」を増やしておきたいところだが、どうすればいいのか。発達障害の臨床に長年携わる医師2人が総力を挙げてつくった著書『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』から、とっておきの知恵をご紹介する。

【前編を読む】教えるなら早いうちから！ 自立に必要な「マナー」「作法」を発達障害の子に身に付けてもらう方法

子どもを冠婚葬祭になじませる

発達障害を抱えた子どもも、いずれは式典に列席する機会が必ず訪れます。結婚式、葬儀、法事などの場には、できるだけ早くから馴染（なじ）ませたいところです。

しかし、これら非日常の場は子どもにかかるストレスが大きく、パニックを起こすことも考えられるため、家族としては心配が尽きないところでもあるでしょう。

ここでは葬儀を例に、周囲への影響をできるだけ小さくしつつ、同時に子どもが場になじめるようにする作戦を提案します。例として、通夜、告別式や法事を取り上げます。大切なのは、準備と根回しでトラブルの予防を図ることです。

【通夜、告別式、法事に備える】

（1）事前にシミュレーション

あらかじめ子どもに、どんなところで何をするのか教えておく。

（2）現地では関係者に事情説明

たとえば葬儀社のスタッフなど関係者や親族など、周囲の席の人に次のように事情を伝えて理解をお願いする。

「すみませんが。この子は姿勢を保つのが苦手で、刺激にも敏感なので、目につく行動があるかもしれません。たとえば、寝転がったり立ち歩いたりするかもしれませんし、耳ふさぎをしたり声を出すことがあるかもしれません。そのつど注意しますが、無理そうなら途中で中座いたします。どうぞご理解ください」

のような感じです（下の漫画も参照してください）。

完璧を求めず、少しずつ進める

（3）音の影響を考慮しておく

聴覚過敏がある子ども、音に反応しやすい子どもが驚かないようあらかじめ対策する。たとえば以下のような方法がある。

・最後列など鳴り物から少しでも遠い席へ

・ノイズキャンセリングイヤホン、イヤーマフ、ヘッドホンなどを使う

ノイズキャンセリングイヤホン、イヤーマフ、ヘッドホンなどを使う場合は、音に敏感だから使う必要があることを、前もって周囲に伝えておくのがおすすめ。

（4）会場で作法をどう守ってもらうか

親が付き添い手本を示す。それでも間違えた場合は静かに制止し、あとで教える。たとえば仏前で柏手（かしわで）を打つなどしたときは、静かに「いけません」と止め、後で神前と仏前の作法の違いをよく教える。

（5）中座してもいい

子どもがどうにも我慢できないようなら、中座してもよい。できれば中座する可能性があることを、周囲の人にあらかじめ伝えておく。また、たとえわずかな時間でも、我慢して静かに振る舞えたら必ずほめる。

以下のような対応はおすすめできない「NG対応」です。

●あいさつや作法ができなかったときに叱る

大人にも難しいことなので、厳しく叱るのは控えてください。

●「〇〇ちゃんはできるのに」と親族などの他の子と比べる

子どもを傷つける行為ですので、慎んでいただきたいと思います。

子どもが公の場で失敗すると、親としては穏やかでいられない場合もあることと思いますが、少し気を落ち着けて冷静に対応していただければと思います。

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