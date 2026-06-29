約63万円差！気になる違いは？

「ヴォクシー」は、トヨタのミドルサイズミニバンとして2001年に「ノア」と同時に登場しました。

広い室内空間や優れた使い勝手を備えながら、個性的で存在感のあるデザインを特徴としています。

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現行モデルは、2022年にフルモデルチェンジを受けて登場した4代目です。「先鋭・独創」をキーワードに、ヴォクシーらしい個性を継承しつつ、予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」の採用や「ユニバーサルステップ」の設定など、さまざまな進化を遂げました。

2026年5月に発売された一部改良モデルでは、カーボンニュートラル実現に向けてウェルキャブを除く全グレードをハイブリッド車に統一したほか、フロントまわりのデザイン変更などが実施されています。

この改良モデルで購入を検討する場合、エントリーグレードにあたるのが「S-G 2WD」、最上級グレードにあたるのが「S-Z E-Four」です。S-G 2WDは7人乗りと8人乗りから選択できますが、S-Z E-Fourは7人乗りのみの設定となっています。

エクステリアでは、今回の改良でフロントまわりの意匠が変更されました。クルマの印象を大きく左右するヘッドランプまわりなどが見直され、より洗練されたデザインとなっています。

ヘッドランプは全車にリフレクター式LEDヘッドランプを標準装備。さらにS-Zでは、デイライト機能付きプロジェクター式LEDヘッドランプをメーカーオプションで選択できます。

基本装備は共通ですが、S-Zはより先進的で存在感のあるフロントフェイスを演出できます。

インテリアも意匠変更が行われ、両グレードともスポーティなデザインを採用しています。

そのうえでS-Zは、メーターフードの表皮巻きやステッチ加工、スエード調表皮を用いたドアトリムなどを採用し、上質感を高めています。

また、今回の改良ではメーターの液晶ディスプレイも大型化されました。S-Zは従来の7インチから12.3インチへ、S-Gは4.2インチから7インチへと拡大され、運転中の視認性や情報確認のしやすさが向上しています。

安全装備については、両グレードともToyota Safety Senseを標準装備しています。さらに今回の改良で前後方ドライブレコーダーが設定され、S-Zでは標準装備、S-Gではメーカーオプションとして選択可能です。

パワートレインは共通で、1.8リッター「2ZR-FXE」エンジンとハイブリッドシステムを組み合わせた仕様を採用。

トランスミッションには電気式無段変速機を組み合わせ、システム最高出力は103kW（140PS）を発揮します。

駆動方式は、S-G、S-Zともに2WD（FF）とE-Four（電気式4WD）を設定。E-Four車には今回の改良で「SNOW EXTRAモード」が標準搭載され、雪道など滑りやすい路面での走行安定性が向上しています。

燃費（WLTCモード）は、S-G 2WDが23.6km／L、S-Z E-Fourが21.8km／Lです。高速道路モードでは、S-G 2WDが22.2km／L、S-Z E-Fourが20.9km／Lとなっています。

価格（消費税込み）は、S-G 2WDが7人乗り・8人乗りともに375万1000円、S-Z E-Fourが438万200円です。両者の価格差は62万9200円となります。

S-G 2WDは、ヴォクシーの基本性能や使い勝手を重視した実用性の高いグレードです。一方のS-Z E-Fourは、上質な内装や充実した快適装備に加え、4WDによる走行安定性も備えた上級仕様となっています。

ヴォクシーは、ミニバンとしての高い実用性と存在感のあるデザインを両立したモデルです。

価格と実用性のバランスを重視するならS-G 2WD、快適性や高級感、雪道での安心感まで求めるならS-Z E-Fourが有力な選択肢となるでしょう。