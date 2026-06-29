【羨まし〜い！独身子なし友】「結婚した自分は」育児でボロボロ…＜第5話＞＜第6話＞#4コマ母道場
多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？
あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？
第5話 こんな自分、誇れない
【編集部コメント】
（私だって仕事を続けていたら、もっとお金に余裕があったかもしれない）
（子どもを預かってくれる実家が近くにあったなら、夜飲みにいくことだってできたかもしれないのに……）
あれこれ考えては、ネガティブになってしまうマドカさん。
「ああしていたら」「これがあったら」はキリがないんです。早く悪いループから抜け出してくださいね……？
第6話 どっちが正解ルート？
【編集部コメント】
マドカさん、心の愚痴がとまりません！
でもたしかに、「こっちが正解ルートです」と感じる発信は、メンタルが強いときにしか受けとめられませんよね。そのうえ返せる言葉は、「こっちの道は大変なんだよ！」しかないと思っているのですから、余計に面白くないですよね。
マドカさん。その苦労、きっとわかってくれている人もいると思いますよ！
原案・ママスタ 脚本・編集部 編集・横内みか
あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？
第5話 こんな自分、誇れない
【編集部コメント】
（私だって仕事を続けていたら、もっとお金に余裕があったかもしれない）
（子どもを預かってくれる実家が近くにあったなら、夜飲みにいくことだってできたかもしれないのに……）
「ああしていたら」「これがあったら」はキリがないんです。早く悪いループから抜け出してくださいね……？
第6話 どっちが正解ルート？
【編集部コメント】
マドカさん、心の愚痴がとまりません！
でもたしかに、「こっちが正解ルートです」と感じる発信は、メンタルが強いときにしか受けとめられませんよね。そのうえ返せる言葉は、「こっちの道は大変なんだよ！」しかないと思っているのですから、余計に面白くないですよね。
マドカさん。その苦労、きっとわかってくれている人もいると思いますよ！
原案・ママスタ 脚本・編集部 編集・横内みか