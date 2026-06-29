【羨まし〜い！独身子なし友】「結婚した自分は」育児でボロボロ…＜第5話＞＜第6話＞#4コマ母道場

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多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？

あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？

第5話　こんな自分、誇れない



【編集部コメント】

（私だって仕事を続けていたら、もっとお金に余裕があったかもしれない）

（子どもを預かってくれる実家が近くにあったなら、夜飲みにいくことだってできたかもしれないのに……）

あれこれ考えては、ネガティブになってしまうマドカさん。

「ああしていたら」「これがあったら」はキリがないんです。早く悪いループから抜け出してくださいね……？

第6話　どっちが正解ルート？



【編集部コメント】

マドカさん、心の愚痴がとまりません！

でもたしかに、「こっちが正解ルートです」と感じる発信は、メンタルが強いときにしか受けとめられませんよね。そのうえ返せる言葉は、「こっちの道は大変なんだよ！」しかないと思っているのですから、余計に面白くないですよね。

マドカさん。その苦労、きっとわかってくれている人もいると思いますよ！

原案・ママスタ　脚本・編集部　　編集・横内みか