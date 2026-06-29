＜中間速報＞山下美夢有は5アンダーで後半プレー中 渋野日向子は3つ落として後退
＜KPMG全米女子プロ選手権 最終日◇28日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞悪天候により、スタートが3時間30分遅れた海外メジャー今季第3戦の最終ラウンドだが、現在は強風のなかでのプレーが進んでいる。
【連続写真】左腕とクラブが一直線！ 山下美夢有の美スイング
最終組が前半を終え、トータル11アンダーの単独首位にはトップから出たユ・ヘラン（韓国）が立っている。1打差の2位には2016年大会覇者のブルック・ヘンダーソン（カナダ）、トータル9アンダーの3位にはユン・イナ（韓国）が続いている。メジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）もトータル8アンダーで4位グループにつけている。9人が決勝に残った日本勢は、トータル5アンダーで後半をプレー中の山下美夢有が現在の最上位。畑岡奈紗、古江彩佳、岩井明愛がトータル2アンダーでプレーを続けている。桑木志帆は1アンダーグループにつける。西郷真央がトータル1オーバー、勝みなみがトータル2オーバーで終盤に入った。馬場咲希はトータル4オーバー。渋野日向子は10ホールで3つ落とし、トータル9オーバーに後退している。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者は195万ドル（約3億1500万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子プロ スコア速報
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