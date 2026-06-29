◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク17位）は29日（日本時間30日）に、米テキサス州ヒューストンでブラジル（同5位）との決勝トーナメント1回戦に臨む。28日（同29日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。

海外メディアからブラジル代表を率いるアンチェロッティ監督について問われた森保監督は「すごい監督だと思って、リスペクトしています。選手としても監督としても、素晴らしい成果を挙げられていると思いますし、ブラジルでは初の外国人監督ですよね。ブラジルの猛者がそろった、フットボールの経験値が高い国で、外国人監督として指揮が執れることはそんな簡単ではないと思う」と尊敬の念を込めて語った。

リスペクトを口にしたものの、勝負となれば話は別。「今回のW杯で言うと、ブラジルは本命の優勝候補国、自分たちはダークホースの優勝候補国という位置付け。リスペクトはしますけど、勝つチャンスはあると思って、歴史を変えられるようにベストを尽くしたい」とブラジル撃破を期していた。

日本は1次リーグ1勝2分けとし、勝ち点5のF組2位で突破。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を果たした。

日本の対ブラジル戦成績は過去14戦で1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利を挙げた。