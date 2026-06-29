伊藤健太郎、恋愛観を赤裸々告白「大切な人間たちには本音で言いたいことは言っておきたい」【一緒にごはんをたべるだけ】
【モデルプレス＝2026/06/29】俳優の伊藤健太郎が6月28日、都内で行われたテレビ東京のドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（7月2日より毎週木曜深夜24時〜24時30分／放送後TVerにて見逃し配信＆U-NEXTにて見放題独占配信）の先行試写会＆制作発表記者会見に出席。二択クイズで恋愛観について話す場面があった。
【写真】伊藤健太郎、子供を抱っこ
今回の会見には、伊藤とW主演を務める女優の早見あかりのほか、共演の桐山漣、岸明日香のほか、サプライズで子役の久場音葉も出席。イベントでは、二択の質問にAかBかで答える企画も行われ、『人生最後の食事をするなら、A：1人で好きなものを好きなだけ食べる。B：誰かと決められたものをたった1品だけ食べる』の質問に、唯一Aを挙げた桐山は「Bは1品だけですよね。亡くなるということを考えたら、お腹いっぱいで死にたいなと思って」と答えて会場の笑いを誘い、桐山の回答を聞いて気持ちがAに揺らいだ伊藤は「いろんなものを食べたいですが、1人はちょっと寂しいかな。誰かと一緒に食べていたいかなと。でも（1品だと）飽きるかなとも思うんですよね」と真剣に考え、桐山が「みんなのこと見たら“死にたくない”って思っちゃわない？」とコメントすると、早見は「この質問、そんな（真剣に答える）やつじゃない。もっと気軽にやっていこう」と突っ込んで笑わせた。
次に、『付き合うならどっち？A：素の自分でいられる安心できる相手。B：ときめきやドキドキをくれる相手』という質問には、全員Aを挙げ、早見は「どこにいてもこれなんですね。（自分を）偽れないし、素のまま安心していられるのがいいかなと思います」と答え、伊藤は「恋人に限らず、落ち着くというか、素でいられるほうがいいのかなと思います」と語った。
さらに、『大切な人に言いにくいことがあった場合、A：傷つける覚悟で本音はすべて話す。B：相手のことを考えて優しい嘘をつく』に、全員Aを挙げ、伊藤は「僕はすごく迷ってたんですけど、大切な人間たちには本音で言いたいことは言っておきたいなっていう思いはすごく強いんですけど、言い方はすっごい考えますけどね。もしかしたらそれがストレートに伝わってないのかな、なんて思ったりしちゃう時もありますけど、なるべく言うようにと心がけています」と力を込め、早見は「私はまず嘘つけない。顔に出てバレちゃうというのもあるし、長く一緒にいたい人なら、友だちでも恋人でも家族でも何でもですけど、正直な気持ちを伝えたい。この人と一緒にもういないだろうなって思った瞬間、嘘をつき始めるかもしれない。大切な人は伝えたいけど、別にもういらないって思った瞬間、嘘をつけちゃうかも（笑）」と吐露した。
最後に、『パートナーにするなら？ A：趣味や食の好みなどあらゆる価値観が真逆だけど、お互いが持っていない部分を補い合える関係。B：新しい発見や成長はないが、価値観が100%同じで何を考えているかすべてが分かる存在』との質問に、女性陣はB、男性陣はAを選び、伊藤は「もちろん、同じも素敵だと思うんですけど、自分と違う感覚、価値観、それこそ趣味だったりとかもそうだと思いますけど、（違う価値観を）持っていたりする方だったりすると、人生倍楽しめそうだなというか、そこに対して自分の価値観と一緒になってほしいなって思うこともないというか、僕自身が（価値観を）合わせられるので、価値観が同じ方がいいか、逆がいいかって言ったら、逆のほうが人生が面白そうだなと思います」と返答した。
早見は「共有したい病だからですかね。一緒に何かをして、同じ感覚で楽しみたい。真逆の価値観で一緒に楽しんでくれるっていうパターンも嬉しいしありがたいとは思うんですけど、同じ趣味で、同じ気持ちで、同じ場所に向かえるみたいなのが共有したい病としては嬉しいかもって感じです」と語った。
イベントでは、6月30日に29歳の誕生日を迎える伊藤をサプライズで祝福する一幕もあり、サプライズで久場が登場し『パパお誕生日おめでとう』とお祝いされ、花束を受け取った伊藤は「マジか！来てくれたの？あっつ！嬉しい！現場でも癒してくれる存在ですし、ずっと僕の膝の上に乗ってくれるんですよ」と笑顔を見せた。
原作は、大町テラスによる同名作(講談社／「コミックDAYS」所載)。料理講師として働く澤田タキ（早見）は、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ（伊藤）。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、“おいしい”をきっかけに惹かれあう「グルメ」×「不倫」のラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】伊藤健太郎、子供を抱っこ
◆伊藤健太郎「付き合うならどっち？」二択の質問に回答
今回の会見には、伊藤とW主演を務める女優の早見あかりのほか、共演の桐山漣、岸明日香のほか、サプライズで子役の久場音葉も出席。イベントでは、二択の質問にAかBかで答える企画も行われ、『人生最後の食事をするなら、A：1人で好きなものを好きなだけ食べる。B：誰かと決められたものをたった1品だけ食べる』の質問に、唯一Aを挙げた桐山は「Bは1品だけですよね。亡くなるということを考えたら、お腹いっぱいで死にたいなと思って」と答えて会場の笑いを誘い、桐山の回答を聞いて気持ちがAに揺らいだ伊藤は「いろんなものを食べたいですが、1人はちょっと寂しいかな。誰かと一緒に食べていたいかなと。でも（1品だと）飽きるかなとも思うんですよね」と真剣に考え、桐山が「みんなのこと見たら“死にたくない”って思っちゃわない？」とコメントすると、早見は「この質問、そんな（真剣に答える）やつじゃない。もっと気軽にやっていこう」と突っ込んで笑わせた。
さらに、『大切な人に言いにくいことがあった場合、A：傷つける覚悟で本音はすべて話す。B：相手のことを考えて優しい嘘をつく』に、全員Aを挙げ、伊藤は「僕はすごく迷ってたんですけど、大切な人間たちには本音で言いたいことは言っておきたいなっていう思いはすごく強いんですけど、言い方はすっごい考えますけどね。もしかしたらそれがストレートに伝わってないのかな、なんて思ったりしちゃう時もありますけど、なるべく言うようにと心がけています」と力を込め、早見は「私はまず嘘つけない。顔に出てバレちゃうというのもあるし、長く一緒にいたい人なら、友だちでも恋人でも家族でも何でもですけど、正直な気持ちを伝えたい。この人と一緒にもういないだろうなって思った瞬間、嘘をつき始めるかもしれない。大切な人は伝えたいけど、別にもういらないって思った瞬間、嘘をつけちゃうかも（笑）」と吐露した。
◆伊藤健太郎、“価値観”についてトーク
最後に、『パートナーにするなら？ A：趣味や食の好みなどあらゆる価値観が真逆だけど、お互いが持っていない部分を補い合える関係。B：新しい発見や成長はないが、価値観が100%同じで何を考えているかすべてが分かる存在』との質問に、女性陣はB、男性陣はAを選び、伊藤は「もちろん、同じも素敵だと思うんですけど、自分と違う感覚、価値観、それこそ趣味だったりとかもそうだと思いますけど、（違う価値観を）持っていたりする方だったりすると、人生倍楽しめそうだなというか、そこに対して自分の価値観と一緒になってほしいなって思うこともないというか、僕自身が（価値観を）合わせられるので、価値観が同じ方がいいか、逆がいいかって言ったら、逆のほうが人生が面白そうだなと思います」と返答した。
早見は「共有したい病だからですかね。一緒に何かをして、同じ感覚で楽しみたい。真逆の価値観で一緒に楽しんでくれるっていうパターンも嬉しいしありがたいとは思うんですけど、同じ趣味で、同じ気持ちで、同じ場所に向かえるみたいなのが共有したい病としては嬉しいかもって感じです」と語った。
イベントでは、6月30日に29歳の誕生日を迎える伊藤をサプライズで祝福する一幕もあり、サプライズで久場が登場し『パパお誕生日おめでとう』とお祝いされ、花束を受け取った伊藤は「マジか！来てくれたの？あっつ！嬉しい！現場でも癒してくれる存在ですし、ずっと僕の膝の上に乗ってくれるんですよ」と笑顔を見せた。
◆早見あかり＆伊藤健太郎W主演「一緒にごはんをたべるだけ」
原作は、大町テラスによる同名作(講談社／「コミックDAYS」所載)。料理講師として働く澤田タキ（早見）は、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ（伊藤）。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、“おいしい”をきっかけに惹かれあう「グルメ」×「不倫」のラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
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