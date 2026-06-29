1990年の6月29日は、秋篠宮殿下と紀子妃殿下のご成婚の日。ご夫妻は今年で結婚36年を迎えられたことになる。殿下は皇位継承順位第1位、そしてお2人の長男・悠仁さまは継承順位第2位の身。折しも、国会で皇室典範改正の議論が大詰めとなっているが、今後、秋篠宮家の存在がますます重要性を増していくのは疑いない。

36年前、紀子さまはアパートの3LDKの一室、テレビのない家庭に育った「庶民出身のプリンセス」として世間の喝采をもって迎えられた。が、一方で、皇室や宮内庁の内部からは、このご成婚に批判めいた指摘が上がっていたのも事実である。それはご婚約の時期が、ちょうど昭和天皇の喪中に重なり、また、兄・皇太子殿下（現・天皇陛下）の先を越してご家庭を持たれることになったからだ。しかし、そうした批判を受けながらも、秋篠宮殿下はご結婚を押し切られた。そこにはいかなる事情があったのか。当時の「週刊新潮」の記事を再録し、その理由を探ってみよう。

婚約会見当時の秋篠宮殿下と紀子さま

（「週刊新潮」1989年9月7日号記事を一部編集の上、再録しました。当時の記事のため、記事中の敬称は平成のものです。すなわち、文中の「皇太子」「浩宮」は現・天皇陛下、「礼宮」は現・秋篠宮殿下、「紀子さん」は、紀子妃殿下のことを指します）

＊＊＊

【写真】物憂げな表情で3LDK自宅のベランダから階下を見下ろす紀子さま、ご婚約前のお姿

初めてのデートは…

礼宮殿下と紀子さんの交際が始まったのは4年前（1985年）のことだった。

紀子さんは学習院大学で礼宮殿下の一年後輩、殿下が主宰するサークル「自然文化研究会」に所属したことが、お互いが知り合うキッカケになったのだという。

最初のデートはその年の暮れ。礼宮殿下はご両親などとご一緒に葉山の御用邸に滞在されていた。その折に、礼宮殿下は紀子さんの泊まっているホテルに車で迎えに行き、三浦海岸を散歩した。その後、紀子さんは一人で御所を訪れるようになり、また友人なども交えて御所のコートでテニスを楽しみ、冬にはスキー。礼宮殿下の部屋で二人きりで音楽を聞いたりすることもあった。

昨年（1988年）2月、目白の学習院近くのスナックで、礼宮殿下、紀子さん、紀子さんの父親の辰彦さん、母親の和代さんの4人が楽しげに語り合っていたこともあったという。

「2人は怪しいぞ」

「自然文化研究会」の顧問で、学習院女子短期大学教授の高橋新太郎氏は、サークルのメンバーで出かけた木曽、伊那方面の調査旅行について振り返る。

「私にとっても、かなり思い出深い3泊4日旅行でしたが、特に古い民宿に泊まった妻籠での最初の夜が印象に残っています。大きな囲炉裏を囲んで酒を楽しんでいたのですが、部屋が煙でけむたいのと、星空がとても綺麗だということで、三々五々外に出て行きました。外に出てしばらくして気づいたら星空の下で2人が何やら親密に話し合っていたので、何だかあの2人は怪しいぞと勘ぐっていたんです。2人のことですぐに思い出すことといえば、あの夜のことですね」

まさか慶事が…

しかし、兄、皇太子殿下の結婚話はいまだに決まらず、そこで弟の礼宮殿下の結婚が先行するとなれば、天皇家にとっては極めて異例の事態だった。

しかも、礼宮殿下が英国留学中の昨年秋、祖父である昭和天皇が病に倒れ、今年（1989年）1月に崩御。その服喪期間中に、まさか今回のような慶事が明らかになるとは誰も予想していなかったのではないか。さる皇室記者はこういう。

「来年の1月7日に昭和天皇の喪が明けるまで、皇太子にしろ礼宮にしろ婚約発表はないだろう、というのが共通した認識だったんです。特に礼宮は、まだ留学中の身。加えていくらあのヤンチャ坊主でも、兄さんを差しおいて自分だけさっさと結婚はないだろう、と常識的に思っていたんです。でも礼宮を少し見くびりすぎていたようですね。おそらく両親にかなり強引にネジ込んだことは間違いないですね」

恋を全うしたい

「礼宮にしてみれば長幼の序などに関係なく恋を全うしたい。無論、宮内庁では押さえにかかったが、それに抵抗した」（ある皇室ジャーナリスト）

女子学習院の卒業生を中心とする常磐会の会員の一人もこう言う。

「天皇家ではご兄弟の順序ということにこだわられたんでしょ。それでも礼宮様は、皇族なんて結婚も自由に出来ず、兄弟の順序にこだわれば、いったい何年後に結婚できるのかも分からない。いつまでもお兄様が決まらず、もう待たされるのはごめんだとのお考えだったんですよ」

心遣いや配慮があってのこと

先の高橋教授によれば、

「今回の件では、浩宮様のご結婚の方が先だとか、昭和天皇の喪が明けてからと言われていることを重々承知した上で、彼は浩宮様やご両親に自分の意思をハッキリ伝えたんだと思いますね。礼宮様がこういった障害めいたものを乗り越えたのは、川嶋さんやご家族に対するマスコミの取材が過熱化し、これ以上晒し者にしたくないという心遣いや配慮があってのことではないでしょうか」

もっとも、先の皇室記者は、

「確かに礼宮は川嶋さんと型破りな自由恋愛を押し通してきて、それはそれで微笑ましいことではあるのだけれど、今回の婚約話に至る経緯について見てみれば、やはり、ヤンチャ坊主が我が儘を押し通したといわれても仕方ないでしょうね」

＊＊＊

秋篠宮殿下のご結婚にかける熱意は凄まじかったようだ。「FOCUS」（1989年9月8日号）によれば、殿下は親しい人に「兄にいい人がいたら紹介してください」と声をかける一方、留学先からも東宮幹部に頻繁に国際電話を入れたという。周囲には「電話ではラチが明かない。帰国した時に、話をつける」とおっしゃり、実際、帰国時には、「兄に（結婚相手の）ケムリでも立っているなら待つ。ケムリも立っていないのに、もう待てない」と強く主張なさったのだというのだ。

このご成婚から31年後、今度はご夫妻の長女・眞子さんが、小室圭さんとのご婚約について批判を浴びながらも、やはり結婚を“強行”したことは記憶に新しい。秋篠宮家の家風には、自由意志を貫く精神が強く受け継がれているようだ。



現在、議論されている皇室典範の改正案には、女性皇族が結婚後も皇族に留まることを可能にする案が盛り込まれる見通しだ。議論の行方はすなわち、今年32歳になられるご夫妻の次女・佳子さまのご結婚の行方にも大きな影響を与えることになるだろう。この1年は、ご夫妻にとってどのような年となることだろうか。

関連記事【「“心ここにあらず”といったご様子」 関係者が案じる、秋篠宮さまの“異変” 「随分とおやつれになった」】では、昨秋あたりから続く、秋篠宮殿下の心身の変調とその原因について詳述している。

デイリー新潮編集部