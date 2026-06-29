もはや“懐かしの味”ではない

反捕鯨派が多数を占めた国際捕鯨委員会（IWC）を脱退し、日本が2019年7月に商業捕鯨を再開してから丸7年が経過した。現在は、南極海などの外洋ではなく、自国の領海および排他的経済水域（EEZ）に漁場を限定して、厳格な資源管理のもとで捕鯨を行っている。クジラがポピュラーだった昭和の時代から長い時間が経過し、近年はクジラの味を懐かしむ声も消えつつある。希少な高級品のイメージさえある鯨肉だが、ここへきて身近な食材へと変わり始めている。【川本大吾／時事通信社水産部長】

【写真を見る】「ドンキ」に「TSUTAYA」、「東武ストア」でも！ 意外な場所に並ぶ「鯨肉」製品をご紹介

今年6月8日朝、宮城県の仙台港に捕鯨会社・共同船舶（東京、所英樹社長）の大型捕鯨母船「関鯨丸」が入港した。船では、4月下旬以降に房総半島や三陸沖の太平洋、オホーツク海などで捕獲したニタリクジラとナガスクジラが水揚げされ、その場で処理される。船内に積み込まれた大量の鯨肉製品は実に520トンにのぼり、船員がその一部を運び出していた。

仙台市中央卸売市場に上場された生ナガスクジラ

翌9日早朝には早速、仙台市中央卸売市場に関鯨丸で処理されたナガスクジラの生肉2トン余りが、数多くの発泡スチロール箱に分けられて上場された。市場業者による入念な品定めの後、競り取引が行われ、最高級の「尾肉」1箱（0.8キロ）には、1キロ当たり40万円という最高値が付いた。豊洲市場初競りの本マグロ並みのご祝儀相場だけに、仙台市場の関係業者の間からもどよめきの声が上がった。

仙台市場で豊洲の初競り並みの超高値がついたとはいえ、すべてのクジラが「大間のマグロ」のような高嶺の花というわけではない。そもそも関鯨丸がキャッチャーボートで捕獲したナガスクジラは24頭。船内で解体し、製品にしたのは402トンなので、最高値が付いたのは、全体のほんの一部である。

実際この日、最高値以外のナガスクジラの尾肉は、2番がキロ5万円。その他の中心値はキロ1万円台となった。さらに赤肉については、平均でキロ4000円前後。これらは希少な生肉であり、流通する鯨肉の大半は冷凍物である。そのため、比較的リーズナブルな価格で流通しているケースも少なくない。

ドンキで“生ミンク”

とはいえ、現状で首都圏などでは、クジラは一部の専門店などでしか味わえず、「どこで売っているの？」「どこで食べられるの？」といった印象が強かった。実際、すっかり食卓から遠ざかっていたため、クジラの消費量は現在、年間約2000トン（農林水産省データ）。20万トンほどだった1960年代の前半に比べ、1％以下に急減している。だが、最近、クジラ流通を巡る状況は様変わりしているのをご存じだろうか。

まず、日本最大級の総合ディスカウントストアで、「驚安の殿堂」として知られる「MEGAドン・キホーテ大森山王店」（東京都大田区）の鮮魚売り場で6月中旬、「本日の目玉！」として、青森県産の「生ミンククジラ」（100グラム税抜き990円）がズラリと並んでいた。その横には、さらに手軽なアイルランド産のニタリクジラ（同499円）の品揃えも。

ともに豊洲市場の仲卸「山治」から仕入れた刺し身用で、下ろし生姜のミニパックが添えられていた。同店鮮魚売り場の責任者によると、「2年ほど前からほぼ毎日、クジラ刺しを店頭に並べていて、意外と若い年代の主婦がクジラ目的で鮮魚売り場へ来ることもある」と話す。

魚離れが進む近年、「クジラのような変わり種で店頭を目立たせることは集客の上で大事なこと」（鮮魚売り場責任者）と、クジラが水産物の売り上げに一役買っている。ドン・キホーテでクジラを販売しているのは同店のほか、「MEGAドン・キホーテ」の成増店と立川店だけだが、「今後は扱う店も増えるかもしれない」（同）とみている。

TSUTAYAでは「くじらジャーキー」

一方、他の大手スーパーでは今年から、都内多くの店舗でおよそ20年ぶりにクジラベーコンの販売を開始したほか、東京都や埼玉県などで店舗展開する「東武ストア」は、今年からナガスクジラを使った握り寿司の販売を開始した。

埼玉県朝霞市の店では、クジラの刺し身用やベーコンなどのコーナーとは別に、魚介の握り寿司が並ぶコーナーに3種（畝須・本皮・赤肉）8貫入りの「くじら寿司」セットを販売している。

セットの価格は880円（税抜き）で、サーモン、マグロ、イクラなど8貫入りの「うみ」1080円（同）よりも安く、「年配者から若者まで幅広い年齢層に好評で、魚介の寿司と合わせて買っていく客もいる」と同店関係者は手応えを感じている。

さらに、飲食以外の業態でもクジラがお目見え。DVDレンタルや書籍販売を展開するTSUTAYA（ツタヤ）は今年3月、クジラの生態や世界の捕鯨の歴史などを紹介した『鯨と人類』（ニュートンの別冊）発売とともに、一部店舗で「くじらジャーキー」（30グラム入り税込み378円）などの販売を開始。現在は北海道から九州まで40店舗以上で販売され、好評という。

クジラ人気がにわかに高まってきた理由としては、海洋環境の変化に伴うサンマやイカ、サケなど主要魚種の不漁が挙げられる。クジラにとっても海水温の変化などが及ぼす影響はないとは言えないが、周辺海域の資源管理に基づく捕鯨に切り替え、安定した量・質・価格で流通していることを考えると、今後、大衆化は一層進むものとみられる。

川本大吾（かわもと・だいご）

時事通信社水産部長。1967年、東京生まれ。専修大学を卒業後、91年に時事通信社に入社。長年にわたって、水産部で旧築地市場、豊洲市場の取引を取材し続けている。著書に『ルポ ザ・築地』（時事通信社）。『美味しいサンマはなぜ消えたのか？』（文藝春秋）。最新刊に『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）がある。

デイリー新潮編集部