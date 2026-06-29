ギャラクシー賞テレビ部門の月間賞

霜降り明星の粗品が司会、審査員、企画監修を務めたフジテレビの特番「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」が、ギャラクシー賞テレビ部門の月間賞に選ばれた。5月23日の「土曜プレミアム」枠で放送された同番組は、コア視聴率で同時間帯1位、TVerランキングでも1位を記録し、放送中にはXのトレンドにも入った。純粋なお笑い要素の強い大型番組が数字と話題性を獲得し、放送批評の世界からも高く評価されたという事実は、現在のテレビ界において大きな意義がある。【ラリー遠田／お笑い評論家】

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近年の地上波では、純粋に笑いを追求する番組がどんどん減ってきている。制作費の削減によって、大がかりなロケ番組やコント番組を作るのは難しくなり、笑いだけを追求するタイプの番組は徐々に作りづらくなっている。そのため、予算のかからないトーク番組が深夜を中心に増えてきている。

粗品

ただ、単なるトークでは差別化ができないため、芸人が番組を盛り上げるために過激なことを言うように求められることも多い。そういう番組において、出演者の不用意な発言が即座にSNSで切り取られ、炎上につながってしまう例も相次いでいる。

そのようなリスクを避ける意味でも、ゴールデン・プライムタイムでは、グルメ、旅、クイズ、情報など、内容を説明しやすく失敗の少ないフォーマットのバラエティ番組が主流になっている。芸人自体は数多くの番組に出ているが、芸人の技術そのものを見せる番組はむしろ少なくなっている。

そんな中で「ツッコミスター」が画期的だったのは、ツッコミという専門性の高い芸を番組の中心に据えたことだ。ツッコミは芸人の基本的な技術だが、それ自体にスポットが当たる機会は少ない。ボケを引き立たせるための裏方的な役割を果たすことが多いからだ。

その点、「ツッコミスター」におけるツッコミは、一般的な意味でのツッコミとは少し違う。与えられたお題に対して、ツッコミをいれることで笑いを生み出すことを目指している。

ツッコミを競技化

この番組では、「色」や「数字」など、ボケではない普通のものがお題として提示される。そこにツッコミを放つことで笑わせるというのは、ツッコミがボケを兼ねているとも言える。このような形式でツッコミを競技化したのが画期的だった。

優れたツッコミとは、単に大声で間違いを指摘することではない。何を拾い、どこを誇張し、どの言葉を選べば最も笑いが膨らむのかを瞬時に判断する、高度な編集作業なのだ。

番組では、その能力をさまざまなお題によって分解し、競技として可視化した。これは「芸人を集めて面白いことをさせる」という従来型の番組とは異なる。普段は感覚的に受け取られている笑いを、ゲームのルールに落とし込み、視聴者にも技術の差が伝わるように設計していた。

勝敗が決まる形式でありながら、完成された漫才やコントを披露するのではなく、芸人が目の前の状況にどう反応するかを競わせる。そこにはお笑い番組ならではの即興性と緊張感があった。

「有吉の壁」のレギュラー放送が終了することや、女性芸人限定のお笑いコンテスト「女芸人No.1決定戦 THE W」が今年は開催されないことなどが報じられ、テレビのお笑いは逆風にさらされている。そんな中で、純粋に笑いを追求した「ツッコミスター」が高視聴率を獲得して、業界内でも高く評価されているというのは、貴重な明るいニュースであると言える。

もちろん、この成功によってお笑い番組が一気に増えるわけではない。ただ、粗品という人物の才能とリーダーシップを生かして、お笑い番組を新たに立ち上げて、それを軌道に乗せたことには意義がある。お笑い番組再生の鍵は、万人に嫌われない無難な番組を作ることではなく、誰かが自分の面白さを信じて、その基準に責任を持って番組を作ることなのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部