【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、日本代表の森保一監督が記者会見に臨んだ。

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海外メディアが日本代表を「アンダードッグ（不利な立場にある人）」と表現し、アンダードッグの立場から強国ブラジル戦にどう臨むかを指揮官に尋ねる場面があった。

森保監督は「世界的に評価が高いブラジルと、そうでない日本。これはごくごく当たり前」と前置きした上で「我々はＷ杯でチャンピオンを目指している。笑われるかもしれないが、今回本気で目指している。日本人は目標を立てることで、（目標に）近づくことができる」と力を込めた。

「我々はダークホース。ブラジルをリスペクトはするが、去年（２５年１０月の親善試合）起こしたように、勝つチャンスはあると思っている。歴史が変わるようなことが起こせるように頑張りたい」と語った。

相手はＣ組を２勝１分けの１位通過で勝ち上がった強国。日本とのＷ杯での対戦は０６年ドイツＷ杯の１次リーグ第３戦以来で、この時はブラジルが４―１で大勝している。

◆ブラジル ２３大会連続２３回目の出場。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝（５回）。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将が率いる。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。