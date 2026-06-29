◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 南アフリカ０―１カナダ（２８日、ロサンゼルス競技場）

１６年ぶり４度目出場の南アフリカ（ＦＩＦＡランク６１位）は、開催国のカナダ（同３０位）に０―１で敗れ、初のベスト１６進出はならなかった。０―０のまま突入した後半アディショナルタイム。カナダＭＦエウスタキオにミドルを決められた。

初の決勝トーナメント（Ｔ）で開催国を相手に奮闘するも勝利には届かず。それでも南アフリカのブルース監督は「この敗戦から学ばなければならない。今後に生かしていきたい」と敗戦を受け入れた。

Ｗ杯は自国開催した２０１０年大会以来の出場。１次リーグでは第３戦の韓国戦で劇的な勝利を挙げ、Ａ組２位で決勝Ｔ進出をｐ果たした。１６強には進めなかったが、新たな歴史を刻んだ指揮官は「とてもいいＷ杯だった」と手応えとともに大会を去った。

◆南アフリカ（４大会ぶり４度目）ＦＩＦＡランク６０位。自国開催の２０１０年以来の出場。グループステージ突破経験はない。元ベルギー代表のウーゴ・ブルース監督（７４）が２１年から指揮。バーンリーＦＷフォスターを軸に得点を狙う。アフリカ予選Ｃ組を５勝３分２敗で１位通過。首都はプレトリア。人口は６４００万人。