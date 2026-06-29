女優の昆夏美が２９日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことをファンへ報告した。

２８日に３５歳の誕生日を迎えた昆は「はい！３５歳になりました。いつも私を支えてくださっている全ての皆様、心からありがとうございます。皆さんに感謝する日だと思っています」と報告。

「そして昨日は１日早く、ＦＣイベントで応援してくださっている皆様に お祝いしていただき幸せな気持ちで眠りにつきました 本当にありがとうございました」とファンへ感謝を伝え、「３５歳になります」と書かれたＴシャツを着用した姿の写真をアップ。最後に「３５歳という数字にびっくりしますが、これからも私らしく人生を謳歌したいと思います。これからもよろしくお願いします」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「いつも支えてもらってるのは私の方です いつもありがとうございます！！」「健康第一！これからも応援しています」「Ｔシャツのインパクトが強くて面白かった」「これからも付いていきます！！素敵な３５歳になりますように！！」「みえなーい ２０代かと思ってました」などの声が寄せられている。