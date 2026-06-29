女優の早見あかり（31）と俳優の伊藤健太郎（28）が28日、東京・六本木のテレビ東京で同局ドラマ「一緒にごはんを食べるだけ」（7月2日スタート、木曜深夜0・00）の製作発表会見に出席した。

早見は、原作の同名漫画とキャラクターを近づけるため、髪の毛を25センチ切って役作り。「タキ（役名）になるために腹くくりました。大事にのばした髪の毛だったので、うう…と思いながらも、ここはやるしかないと。やるんだったらがっつりやりますっていうので」と話すと、伊藤は「（自身は）髪の毛3センチ切りました」と報告して笑わせた。

しかし早見は、伊藤の役作りに感激したエピソードを披露。「健太郎くんの背が“秒で伸びた”って思った瞬間があって。そんなわけないじゃないですか。これは伊藤健太郎、これは斎藤レイ（役名）と、姿勢が全然違くて、プロだなと思いました」と舌を巻いた。

来たる30日は伊藤の誕生日。サプライズで子役の久場音葉ちゃん（6）が登場し、伊藤に花束を渡して祝福した。伊藤は「かわいいー」とメロメロに。そして「凄いんですよ。女優さんとしての現場での姿が。言ったことを完璧にこなしてくれますし、お芝居もしっかりしてるし」と大絶賛した。