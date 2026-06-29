「梅干し、常備してる？」＜回答数38,701票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第575回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「梅干し、常備してる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「梅干し、常備してる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
使い勝手抜群！豚肉薄切りの梅シソ巻きフライ by中島 和代さん
【材料】（1人分）
豚肉(薄切り) 2枚
大葉 2枚
スライスチーズ 1枚
梅干し 1個
<衣>
小麦粉 適量
溶き卵 適量
パン粉 適量
揚げ油 適量
キュウリ 1/3本
塩 少々
【作り方】
1、豚薄切り肉は2枚を少し重ねて広げ、大葉、スライスチーズをのせ、ペースト状になるまで包丁でたたいた梅を塗り、端からクルクルと巻く。小麦粉、溶き卵、パン粉と衣をつける。ここまで前日に作って、冷蔵庫に寝かせておいても。
2、170℃の揚げ油で豚チーズ梅巻きをサクッと揚げ、油をきって冷めれば2〜3等分に切る。
3、キュウリは一口大の乱切りにし、塩少々で軽くもむ。サッと水洗いして水気を切り、2と詰め合わせる。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「梅干し、常備してる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「梅干し、常備してる？」
・「梅干し、常備してる？」の結果は…
・1位 いつもある 45%
・2位 時々 22%
・3位 ない 19%
・4位 ほぼない 12%
※小数点以下四捨五入
38,701票
・2位 時々 22%
・3位 ない 19%
・4位 ほぼない 12%
※小数点以下四捨五入
38,701票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
使い勝手抜群！豚肉薄切りの梅シソ巻きフライ by中島 和代さん
【材料】（1人分）
豚肉(薄切り) 2枚
大葉 2枚
スライスチーズ 1枚
梅干し 1個
<衣>
小麦粉 適量
溶き卵 適量
パン粉 適量
揚げ油 適量
キュウリ 1/3本
塩 少々
【作り方】
1、豚薄切り肉は2枚を少し重ねて広げ、大葉、スライスチーズをのせ、ペースト状になるまで包丁でたたいた梅を塗り、端からクルクルと巻く。小麦粉、溶き卵、パン粉と衣をつける。ここまで前日に作って、冷蔵庫に寝かせておいても。
2、170℃の揚げ油で豚チーズ梅巻きをサクッと揚げ、油をきって冷めれば2〜3等分に切る。
3、キュウリは一口大の乱切りにし、塩少々で軽くもむ。サッと水洗いして水気を切り、2と詰め合わせる。
(E・レシピ編集部)