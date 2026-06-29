・「梅干し、常備してる？」の結果は…

・1位 いつもある 45%

・2位 時々 22%

・3位 ない 19%

・4位 ほぼない 12%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「梅干し、常備してる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「梅干し、常備してる？」