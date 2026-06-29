「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

阪神・中野拓夢内野手が３０歳の誕生日に決勝の勝ち越し適時三塁打を放った。１７２センチと大きくない体格だが、５３０試合連続出場を継続中。しかし、記録が途絶える危機が今季あった。

◇ ◇

プロ２年目から５３０試合連続出場。これは継続中の記録ではＮＰＢトップとなっている。しかし、今季は記録が途絶える危機があった。４月２８日のヤクルト戦（神宮）で右ふくらはぎに自打球を受け、翌２９日はベンチを外れることが伝えられていた。

練習に参加して患部の状態を確認。打席には立てると藤川監督が最終決断を下し、ベンチスタートになった。「結果的に代打で使ってくださった」と途中出場。中野には連続出場にこだわる強い思いがある。

「称号じゃないけど、体の強さを表すことでもある。ましてや、小さな体で出続けられることは子どもたちの夢や憧れになる」

１７２センチと球界では小柄ながら、体にあざができても、少しの痛みがあっても全力プレーがモットーだ。３０代になれば体にも変化が出てくるだろう。でも簡単に痛い、かゆいと言う男ではない。丈夫に育ててくれた両親のため、サポートしてくれる家族のため、そして夢を与えるため、グラウンドに立ち続ける。（デイリースポーツ阪神担当・今西大翔）