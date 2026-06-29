◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク17位）は29日（日本時間30日）に、米テキサス州ヒューストンでブラジル（同5位）との決勝トーナメント1回戦に臨む。28日（同29日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席。ブラジルに対して感謝を述べる場面があった。

会見には海外メディアも多数出席。日本サッカーのアイデンティティに関する質問がなされると、森保監督は「日本のアイデンティティを変える必要は全くないと思っています。むしろ日本のアイデンティティは世界に誇れるものが多いので、これは継承していく、未来に向けても続けていくべきことだと思っています」と言及。

続けて「これまでは国内でプレーする選手がほとんどでで、海外、いわゆる世界基準の場で戦う選手が少なく、世界基準と日本の中のギャップで苦しんでいた。現在は欧州、南米で世界基準を知りながら戦えるようになっている。世界基準の中でのフィジカル、スピード、判断、技術の発揮、個の力という部分を世界の舞台で戦えば、逆に日本の組織力は世界に誇れるものだと思う」とし、「そこはブラジル人の人たちがたくさん教えてくれています。ジーコさんであったり、たくさんの指導者が日本に来てくださっている。日本のサッカーにたくさんのブラジル人の人たちが貢献してくださっています。オブリガード（ありがとう）」と、日本サッカーの発展に寄与したブラジルへの感謝を口にした。

日本は1次リーグを1勝2分けとし、勝ち点5のF組2位で突破。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を果たした。

日本の対ブラジル戦成績は過去14戦で1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利を挙げた。