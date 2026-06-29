【「キリングバイツ」27巻】 6月29日 発売 価格：880円

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ヒーローズは、マンガ「キリングバイツ」の27巻を6月29日に発売する。価格は880円。

本作は村田真哉氏が原作、隅田かずあさ氏が作画を手掛ける獣人バトルマンガ。TVアニメ化もされている。

27巻では史上最強の獣“ティラノサウルス”へと覚醒した三門陽湖が仇敵・岩咲弥芯に復讐を果たす。その一方、激闘を終えて王者となった純に学園中の注目が集まり始める。

【「キリングバイツ」27巻あらすじ】

史上最強の獣、“ティラノサウルス”へと覚醒した三門陽湖は、

仇敵・岩咲弥芯に復讐を果たし、暴走したテロ行為を阻止する！

一方、激闘を終えた純たちは再び学園生活へと戻っていくが、

王者となった純に、学園中の注目が集まり始めて……!?

(C)村田真哉・隅田かずあさ / ヒーローズ

