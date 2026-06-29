「キリングバイツ」27巻が本日発売！ 三門陽湖と史上最強の獣“ティラノサウルス”が表紙に獣人バトルマンガ最新刊！
【「キリングバイツ」27巻】 6月29日 発売 価格：880円
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史上最強の獣、“ティラノサウルス”へと覚醒した三門陽湖は、
(C)村田真哉・隅田かずあさ / ヒーローズ
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ヒーローズは、マンガ「キリングバイツ」の27巻を6月29日に発売する。価格は880円。
本作は村田真哉氏が原作、隅田かずあさ氏が作画を手掛ける獣人バトルマンガ。TVアニメ化もされている。
27巻では史上最強の獣“ティラノサウルス”へと覚醒した三門陽湖が仇敵・岩咲弥芯に復讐を果たす。その一方、激闘を終えて王者となった純に学園中の注目が集まり始める。
【「キリングバイツ」27巻あらすじ】
【🦖６月29日(月)発売！🦖】『キリングバイツ』最新コミックス＜第27巻＞のカバー表紙をご紹介！ 表紙２度目の登場となる三門陽湖と、暴君竜ティラノサウルス🦖が目印です！ 彼女の猛威と活躍を是非その目で！ #キリングバイツ pic.twitter.com/bMiHrWy8Ze- キリングバイツ【公式】／最新刊【第27巻】6/29(月)発売！ (@killingbites) June 15, 2026
史上最強の獣、“ティラノサウルス”へと覚醒した三門陽湖は、
仇敵・岩咲弥芯に復讐を果たし、暴走したテロ行為を阻止する！
一方、激闘を終えた純たちは再び学園生活へと戻っていくが、
王者となった純に、学園中の注目が集まり始めて……!?
(C)村田真哉・隅田かずあさ / ヒーローズ