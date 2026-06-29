7月20日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』に松嶋菜々子が冬月あずさ役で出演することが発表された。

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藤沢とおるによる同名漫画を原作とした本作は、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年版から引き続き反町が主人公・鬼塚英吉を演じ、新たなヒロイン・柏原実央役を生見愛瑠が演じる。そのほか、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士らが共演に名を連ねている。

松嶋が演じる冬月あずさは、1998年版『GTO』で鬼塚が赴任する武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師として登場。容姿端麗で学園の“マドンナ的存在”でありながら、キャビンアテンダントになりたいという夢がかなわず、教師という仕事にどこか割り切れない思いを抱えていた。しかし、型破りな鬼塚（反町隆史）の言動に振り回されながらも、生徒と本気で真正面から向き合う姿勢に触れる中で、次第に心を動かされていく。

2024年放送の『GTOリバイバル』では、かねてからの夢であった“客室乗務員（キャビンアテンダント）”の夢を叶え、今なお働き続けていることが明らかに。本編の最後には、生徒を救った鬼塚との共演や、横並びで歩く鬼塚と冬月の2ショットが披露され、“夢の夫婦共演”と大きな反響を呼んだ。

そして今回、2026年版で再び冬月あずさとして登場する松嶋。加えて、キャビンアテンダントの衣装に身を包んだ「役ビジュアル」も公開された。キャビンアテンダントとしてのキャリアを重ねてきた彼女が、2026年版ではどのような形で物語に関わっていくのか。7月20日の初回放送“冒頭4分”では、2人の“衝撃の展開”が待ち受けているという。

松嶋は「今回は、脚本が遊川さん、演出が中島監督と28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました」と撮影を振り返り、「今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください」とメッセージを寄せている。

【松嶋菜々子 コメント】●今回、改めて『GTO』に出演することが決まった時の気持ち「GTOリバイバル」では共演者の方々に久しぶりにお会いし同窓会のような特別な時間でした。今回は、脚本が遊川さん、演出が中島監督と28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました。

●2024年放送の『GTOリバイバル』で視聴者からの声で印象に残っているもの鬼塚先生との関係がその後どうなっているのかなど、リバイバル前も後も沢山のお声がけをいただきました。リバイバルを当時の生徒と同世代の方が子どもと一緒に観ましたと言っていただけたり、教師になる事を決めた方や結婚を決めた方、ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました。

●視聴者へメッセージ今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）