開催：2026.6.29

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 4 - 6 [ナショナルズ]

MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとナショナルズが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するナショナルズの先発投手はザック・リテルで試合は開始した。

1回裏、4番 ピート・アロンソ 7球目を打ってセンターへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 2-0 WSH

3回表、2番 ルイス・ガルシア 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 BAL 2-2 WSH、3番 カーティス・ミード 初球を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球でナショナルズ得点 BAL 2-3 WSH

5回表、2番 ルイス・ガルシア 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 BAL 2-5 WSH

7回表、2番 ルイス・ガルシア 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 BAL 2-6 WSH

7回裏、9番 ジャクソン・ホリデー 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 4-6 WSH

試合は4対6でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで7勝6敗0S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで5勝8敗0S。ナショナルズのプランにセーブがつき、3勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 05:40:28 更新