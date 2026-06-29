92分に決勝弾！ エウスタキオが右足一閃！ カナダが南アフリカに１−０勝利でベスト16一番乗り【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月28日、ノックアウトステージがスタート。ラウンド・オブ32の南アフリカ代表対カナダ代表がロサンゼルス・スタジアムで行なわれた。
序盤から両チームとも様子を見るより、積極的な姿勢を打ち出す。攻守のトランジションも素早く、球際で激しくバトルする。
ただ、互いに相手ゴールへ迫るシーンを作るが、決定的なチャンスをなかなか作れない。ラストパスやフィニッシュで今ひとつ精度を欠く。
44分には、カナダが左CKから連続で好機を創出。ボンビトがヘッドで狙い、ブキャナンがこぼれ球をシュートするも、いずれも相手の粘り強い守備に阻まれる。
スコアレスで迎えた後半も、拮抗した展開が続く。65分にはカナダのオルワシェイの絶好機にGKウィリアムズが立ちはだかる。こぼれ球をＪ・デイビッドが押し込もうとしたが、ムボカジが間一髪でカットする。
カナダは75分に注目選手の１人、デイビスを投入。攻撃のテンポが良くなり、そのデイビスのお膳立てで78分にＪ・デイビッドが際どいシュートを放つなど、カナダが攻勢を強める。
そして90＋２分、ついにカナダが均衡を破る。相手のクリアボールを拾ったエウスタキオが右足を一閃。鋭い一撃を突き刺した。
このゴールが決勝点となり、カナダが１−０で勝利。ベスト16に一番乗りを決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足一閃！ カナダのエウスタキオが千金弾！
序盤から両チームとも様子を見るより、積極的な姿勢を打ち出す。攻守のトランジションも素早く、球際で激しくバトルする。
ただ、互いに相手ゴールへ迫るシーンを作るが、決定的なチャンスをなかなか作れない。ラストパスやフィニッシュで今ひとつ精度を欠く。
スコアレスで迎えた後半も、拮抗した展開が続く。65分にはカナダのオルワシェイの絶好機にGKウィリアムズが立ちはだかる。こぼれ球をＪ・デイビッドが押し込もうとしたが、ムボカジが間一髪でカットする。
カナダは75分に注目選手の１人、デイビスを投入。攻撃のテンポが良くなり、そのデイビスのお膳立てで78分にＪ・デイビッドが際どいシュートを放つなど、カナダが攻勢を強める。
そして90＋２分、ついにカナダが均衡を破る。相手のクリアボールを拾ったエウスタキオが右足を一閃。鋭い一撃を突き刺した。
このゴールが決勝点となり、カナダが１−０で勝利。ベスト16に一番乗りを決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足一閃！ カナダのエウスタキオが千金弾！