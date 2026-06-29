SixTONES 髙地優吾が柳沢慎吾＆たんぽぽ 川村エミコと日光穴場旅！『ヒルナンデス！』新企画「女将３ツ星旅」がスタート

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SixTONES 高地優吾（高は「はしごだか」が正式表記）が6月29日放送の『ヒルナンデス！』で日光の穴場スポットを巡る。

■ニューコンビ優吾＆慎吾が誕生?そして日光の穴場グルメの数々に注目

その土地を知り尽くす温泉旅館の女将さんたちから「ガイドブックには載っていない」地元の穴場スポットや限定メニューを教えてもらうという、『ヒルナンデス！』の新企画「女将３ツ星旅」。その第1回はSixTONES 高地優吾・柳沢慎吾・たんぽぽ 川村エミコが、定番の観光地・栃木県日光の知られざる新発見グルメや絶景を巡っていく。

・世界遺産エリアの古民家カフェで味わう「限定冷やしぜんざい」

日光の観光拠点「日光千姫物語」の女将であり、日光女将の会会長でもある根本さんのおすすめは、世界遺産日光山内にある築300年以上の古民家を改装した「本宮カフェ」。

緑に囲まれたフォトジェニックなテラス席でいただく、夏限定の「冷やしぜんざいセット」が登場。あずきの旨みを最大限に引き出す、夏にぴったりな“ある意外な隠し味（塩）” とは？

・ 女将たちがこぞって集まる町中華の「名水とろとろ杏仁豆腐」

地元の方に愛される創業約40年の知る人ぞ知る名店「日光翠園」へ。女将さんたちが集まって必ず頼むというのが、デザートの杏仁豆腐。「人生で食べた中で一番美味しい」と大絶賛される秘密は、日光の名水を贅沢に使い、ゼラチンだけだととろとろ滑らかな食感だが、寒天を混ぜることで少し歯応えもある “とろとろプルプル食感” 。

・ 霧降高原「キスゲ平園地」1,445段の階段から狙う、女将流のピンポイント絶景！

1,445段もの階段を登る「天空の階段」としてSNSで話題のスポット。今回は、老舗旅館の女将が伝授してくれた「955段上がって、前に3歩、左に6歩行った場所」という、ガイドブックには載っていないピンポイントなベストビューを調査。放送日頃に見頃を迎える黄色いお花「ニッコウキスゲ」と階段が美しく織りなす絶景の撮影に、たんぽぽ川村が挑む。

・創業約130年の老舗が作る、夏限定の「塩羊羹」

優吾＆慎吾のコンビが向かったのは、約130年の歴史を誇る「三ツ山羊羹本舗」。自家製餡にこだわる名店で、女将が「もっとも夏にぴったり」と太鼓判を押すのが、あえて塩味を立たせるように作られたガイドブック未掲載の「塩羊羹」。夏にぴったりの上品な味わいはスタジオへの手土産にも登場する。

女将さんたちに聞くと、ガイドブックに載っていない穴場情報が次々出てくる展開に、優吾＆慎吾の２人も大興奮。この他にも、約170年の老舗旅館にあった、あっと驚く“手作りアクティビティ”を体験する経験も･･･。新企画を爆笑の連続でお送りする、優吾＆慎吾の息の合ったコンビネーションにも注目だ。

■番組情報

日本テレビ系『ヒルナンデス！』

6月29日（月）11:55～13:55 生放送

出演

【メインMC】南原清隆

【アシスタント】浦野モモ・伊藤遼（日テレアナウンサー）

【月曜レギュラー】小峠英二、コットン、小島奈津子、夏菜、やす子

【VTR出演】高地優吾（SixTONES）、柳沢慎吾、川村エミコ（たんぽぽ）