プロ野球 セ・リーグは28日、各地で3試合が行われました。

首位巨人は5位DeNAとの接戦を制しました。先発・井上温大投手は7回をわずか2被安打で無失点に封じ、チームトップの6勝目&今季の対DeNAを4戦4勝としています。打線は2回にキャベッジ選手のタイムリーで先制すると、4回には井上投手がライト後方へ大きな犠牲フライを放ち、自らを援護しました。

2位タイ阪神は4位広島に大勝。同点の7回に中野拓夢選手と森下翔太選手の連続タイムリーで3点を勝ち越すと、9回には6点を追加して14安打12得点で勝利しました。先発の郄橋遥人投手は6回3失点にまとめ、無傷の2桁10勝目を手にしています。

同じく2位タイのヤクルトは6位中日にサヨナラ勝利。同点の9回裏、2アウト満塁から古賀優大選手がセンターへのサヨナラタイムリーを放ち、試合を決めました。敗れた中日は終盤の8回&9回に勝ち越しのチャンスを作るもあと1本が出ませんでした。

3試合の結果、上位3チームが勝利して順位に変動はなし。巨人が首位をキープしています。

＜28日のセ・リーグ結果＞

◆巨人 2-1 DeNA

勝利【巨人】井上温大(6勝5敗)

敗戦【DeNA】石田裕太郎(3勝8敗0S)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗22S)

◆阪神 12-3 広島

勝利【阪神】郄橋遥人(10勝)

敗戦【広島】岡本駿(6勝4敗)

本塁打【阪神】森下翔太17号、佐藤輝明16号【広島】佐々木泰3号

◆ヤクルト 4x-3 中日勝利【ヤクルト】キハダ(2勝3敗17S)敗戦【中日】藤嶋健人(1勝2敗)本塁打【ヤクルト】松下歩叶1号、サンタナ13号