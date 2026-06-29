「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）

豪快な末脚に場内のボルテージが一気に上がった。１番人気のサノノグレーターが大外から差し切り、１分４５秒２のコースレコードで勝利。福島県二本松市出身の田辺は１９、２４年に続く同レース３勝目を飾り、手術休養からの復帰週に地元重賞のタイトルをつかんだ。

課題だったゲートを決めて、道中は１０番手で脚を温存。田辺は「馬の力を信用して動いていきました」と勝負どころで外から押し上げる。直線は手応え通りの伸び脚。開幕初日から速い決着が続く馬場にも「終わってみれば心配なかった」と言うほどの完勝劇だ。

鞍上は６月初旬に足のプレート除去手術を受け、３週間のブランク明け。「息苦しさはあったけど、手術箇所の感じが良かった。結果につながって良かった」と安どした。１３年京王杯２歳Ｓ（カラダレジェンド）以来、２度目の重賞Ｖを飾った尾形師も「田辺君が『絶好調』と言っていたので、期待して見ていました」と笑みを浮かべた。

皐月賞９着以来の実戦でも、ソエが解消して体調は上向いていた。指揮官は「自分としては距離を延ばしたいけど、父グレーターロンドンの主戦だった田辺君とよく相談します」と今後を見据える。次走は未定ながらも、田辺は「まだ若い馬なので、秋競馬を盛り上げてくれると思う」ときっぱり。秋をにぎわせる人馬が、夏のみちのくから名乗りを上げた。