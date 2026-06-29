「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

１０番人気のファウストラーゼンがゴール前での競り合いを制してＶ。２５年弥生賞ディープ記念以来となる重賞２勝目を挙げた。初コンビを組んだデビュー４年目の小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝は、ＪＲＡ所属の女性騎手としては４人目のＪＲＡ重賞制覇を達成した。２着は７番人気のケリフレッドアスク、３着には９番人気のピースワンデュックが入った。１番人気イガッチは６着、２番人気フィーリウスは１３着に終わった。

女性騎手のホープが実力馬を復活へと導いた。ファウストラーゼンとのコンビで自身４度目の重賞に臨んだデビュー４年目の小林美。選んだ作戦は後方からのまくり一発。相棒の力を最大限に引き出すエスコートで、ＪＲＡ女性騎手４人目となる重賞Ｖを成し遂げた。

ゴールの瞬間には右手を突き上げ歓喜のガッツポーズ。ただ、最後の直線で外にヨレてしまい審議対象に。長い審議の結果、２着ケリフレッドアスクの走行を妨害したとして開催日４日間の騎乗停止処分を受けた。「妨害してしまい、申し訳ないです」と、素直には喜べず表情は硬い。それでも「頑張ってくれた馬には感謝したいです」と相棒の奮闘をたたえた。

初コンビの相棒とは２週続けて調教でコンタクトを取った。「初めて乗った時からものすごくいい馬だと感じました。自分が乗った中でも一番。乗っている人間に安心感を与えてくる背中」と乗り味を絶賛。５戦連続で２桁着順と大不振でも「なぜこんな成績なのか分からない」と思うほど確かな手応えを持ってレースに挑んだ。

スタートひと息で後方からの競馬になっても焦りはなし。「気持ちを大事に。須貝先生とも去年のヴェローチェエラのイメージでと話していました」。しっかりと戦況を見極め、Ｖをたぐり寄せた。これで須貝厩舎は函館記念３勝目。北村助手は「滞在がかみ合い、攻め馬通りの走りをしてくれました。ハンデも恵まれましたね」と転厩４戦目での復活Ｖを喜んだ。

「また、この子と一緒に素晴らしい世界が見えるよう、馬に教えてもらったことを忘れずに日々精進したい」と美駒。次は満開の笑顔でウイナーズサークルに立てるよう、さらなる飛躍を誓った。