大規模災害時の人命救助などで必要となる人員・物資などを、自治体により実践的に検討してもらうための内閣府の指針案の概要が２８日、判明した。

救急車や病床などが不足していないかを分析する方法を例示しており、２９日の有識者会議で示したうえで、７月にも自治体に公表する。

内閣府によると、多くの自治体の被害想定は、人的被害や建物の倒壊数などの算出にとどまっている。指針には、必要な救急搬送の要員や病床数などを数値化し、対応の「弱点」をあぶり出すことで防災計画の見直しを促す狙いがある。

指針案では負傷者１２００人の地震を例示し、家屋倒壊などによる緊急救助の対象者を５８人と想定。過去の災害も踏まえ、この５８人を、生存率が急激に下がる「発生から７２時間」以内に病院へ搬送するため、渋滞も考慮して救急隊８チーム４８人が必要と算出するなどした。自治体は不足があれば、救急隊員の増員や救急車の追加、自家用車による搬送態勢の整備などを検討する。

指針案ではほかに、津波や孤立集落も想定する。隣接自治体の想定も踏まえ、広域的な対策につなげることも期待される。