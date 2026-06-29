島袋寛子、SPEEDメドレーで今井絵理子に向けた“神パフォーマンス”に反響 SNS“号泣報告”続出「STEADYでダム決壊」「ズルいよ」 今井もXで反応
元SPEEDのメンバーで歌手の島袋寛子が、28日に放送されたテレビ東京の音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』（後6：30）に出演。同番組で披露された「SPEEDメドレー」で見せたパフォーマンスが大きな反響を呼んでいる。
【写真＆動画】みんな若い！SPEEDメドレーを披露した島袋寛子、知念里奈、DA PUMP、MAX＜今井絵理子氏の実際のポストも＞
番組中盤、伝説のグループとして紹介された今年30周年を迎えるSPEED。この日はテレ東では28年ぶりの歌唱となる「SPEED超名曲メドレー」を、ボーカルの島袋寛子と沖縄出身アーティストの知念里奈、DA PUMP。MAXとともに披露することに。全員が白の衣装に身を包んで、パフォーマンスがスタート。
DA PUMPとともにダンスしながらの「Body＆Soul」で幕を開け、“姉貴分”MAXとの「Go! Go! Heaven」 、さらに知念里奈を迎えて「Wake Me Up!」を披露。決めぜりふの「もう泣かない…」も少し照れながらつぶやくと、会場から歓声が巻き起こった。
そして最後は、全員が参加しての「STEADY」。ISSA、知念里奈らとパート分けして歌い進め、終盤のラップパートに。全員が大盛り上がりで歌うなか、元SPEEDのメンバーで自由民主党・参議院議員の今井絵理子氏（42）のパートであるラスサビ前の「そうだよね」の部分では、島袋が耳に手を当てマイクを客席の方に向けて「そうだよね」と口パクでつぶやき。そのまま最後まで歌い上げ、大いに盛り上げた。
このパフォーマンスに、SNSでは「STEADYで涙腺崩壊『そうだよね』は絵理ちゃんパートだからマイク向けたんだよね」「個人的にはSTEADYの #島袋寛子 “そうだよね”が優勝」「『そうだよね』のパートでマイク向けてくれるのはズルいよ」「STEADYの『そうだよね』を歌わずにマイクを向けたのはなんだか涙が出ました」「STEADYでダム決壊」と“号泣報告”が続出。また、「SPEEDの島袋寛子さん出すなら、今井絵理子も出してよ←」「今井絵理子さんだけでも島袋さんと一緒に歌って踊ってほしかった」と、今井氏の出演を願う声も多数上がった。
このパフォーマンスに今井氏も自身のXで反応。今井は、このシーンの反響を書いた記事を引用しながら、「豪華なメンバーでSPEEDの曲を歌ってくださり、ありがとうございました」と感謝。「hiroのハイトーンボイスも変わらず、本当に素敵でした」と“相棒”の歌声を称賛し「一緒に口ずさんじゃうよね」と伝えた。そして「『そうだよね…』SPEEDもデビュー30周年」と結んだ。
【写真＆動画】みんな若い！SPEEDメドレーを披露した島袋寛子、知念里奈、DA PUMP、MAX＜今井絵理子氏の実際のポストも＞
番組中盤、伝説のグループとして紹介された今年30周年を迎えるSPEED。この日はテレ東では28年ぶりの歌唱となる「SPEED超名曲メドレー」を、ボーカルの島袋寛子と沖縄出身アーティストの知念里奈、DA PUMP。MAXとともに披露することに。全員が白の衣装に身を包んで、パフォーマンスがスタート。
そして最後は、全員が参加しての「STEADY」。ISSA、知念里奈らとパート分けして歌い進め、終盤のラップパートに。全員が大盛り上がりで歌うなか、元SPEEDのメンバーで自由民主党・参議院議員の今井絵理子氏（42）のパートであるラスサビ前の「そうだよね」の部分では、島袋が耳に手を当てマイクを客席の方に向けて「そうだよね」と口パクでつぶやき。そのまま最後まで歌い上げ、大いに盛り上げた。
このパフォーマンスに、SNSでは「STEADYで涙腺崩壊『そうだよね』は絵理ちゃんパートだからマイク向けたんだよね」「個人的にはSTEADYの #島袋寛子 “そうだよね”が優勝」「『そうだよね』のパートでマイク向けてくれるのはズルいよ」「STEADYの『そうだよね』を歌わずにマイクを向けたのはなんだか涙が出ました」「STEADYでダム決壊」と“号泣報告”が続出。また、「SPEEDの島袋寛子さん出すなら、今井絵理子も出してよ←」「今井絵理子さんだけでも島袋さんと一緒に歌って踊ってほしかった」と、今井氏の出演を願う声も多数上がった。
このパフォーマンスに今井氏も自身のXで反応。今井は、このシーンの反響を書いた記事を引用しながら、「豪華なメンバーでSPEEDの曲を歌ってくださり、ありがとうございました」と感謝。「hiroのハイトーンボイスも変わらず、本当に素敵でした」と“相棒”の歌声を称賛し「一緒に口ずさんじゃうよね」と伝えた。そして「『そうだよね…』SPEEDもデビュー30周年」と結んだ。