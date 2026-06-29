シンガーソングライター71歳、60代で宇宙飛行士を夢見て苦手な水泳を克服
シンガー・ソングライターの矢野顕子が、7月1日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
矢野顕子 ＝テレビ朝日提供
71歳でニューヨークを拠点に活動するシンガー・ソングライターの矢野。60代になると「宇宙飛行士になりたい!」という夢を持ったそう、「泳げないといけない」と知ると苦手だった水泳の特訓を始めて泳げるようになったという。コロナ禍のステイホーム中に見たバレエ団の動画に影響され、バレエを習い始めるなど、持ち前の好奇心と行動力で日々楽しくすごしていると話す。
3歳からピアノに親しみ独自の音楽を切り開いてきたが、暗譜が苦手で発表会では即興曲をつくりで演奏したこともあるという。
矢野顕子 ＝テレビ朝日提供
71歳でニューヨークを拠点に活動するシンガー・ソングライターの矢野。60代になると「宇宙飛行士になりたい!」という夢を持ったそう、「泳げないといけない」と知ると苦手だった水泳の特訓を始めて泳げるようになったという。コロナ禍のステイホーム中に見たバレエ団の動画に影響され、バレエを習い始めるなど、持ち前の好奇心と行動力で日々楽しくすごしていると話す。
3歳からピアノに親しみ独自の音楽を切り開いてきたが、暗譜が苦手で発表会では即興曲をつくりで演奏したこともあるという。