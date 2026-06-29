真夜中の真っ暗な部屋で動き回る怪しげな影…。飼い主さんがペットカメラで様子を確認したところ、まさかの光景が映っていたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1万再生を突破し、「ずいぶんと気ままでヤンチャなご様子…」「全部面白いです」といったコメントが寄せられました。

【動画：『真夜中』にペットカメラを見たら、猫が……『躍動感あふれる光景』】

黒い影の正体は…

Instagramアカウント「まよ ママ ⚘.* 保護猫大家族 ⚘.*」に投稿されたのは、真夜中のペットカメラが捉えた"とある光景"。飼い主さんがカメラを見てみると、黒い物体が真夜中の部屋を走り回っていたといいます。

部屋を行ったり来たり、せわしなく動き続ける黒い物体。目からはビームのようなものが発射されているように見えますが、あまりにも速すぎて黒い物体が何なのか分かりません。数秒後、黒い物体が動きを止めたことで、犯人が発覚したそうです。

犯人は、飼い主さん宅で暮らしている白黒猫の「だいず」くん。飼い主さんいわく、だいずくんは永遠の赤ちゃんで、いつも走り回っているそう。どうやらこの日は、夜中に大運動会を開催していたようです。幽霊じゃなくて良かった…！

今宵も始まる大運動会

夜な夜な大運動会を開催しているというだいずくん。この日も元気いっぱいな様子で走り回っていたようですが、ひとたびスイッチが入ると、一緒に暮らす猫さんたちも引くほどのダッシュをするのだとか。そんなだいずくんなら、"猫界のオリンピック"でも優勝を狙えそうですね。

ただ、その姿を見て飼い主さんは「わざわざ夜中にやらなくても…」と思ったとのこと。それでも可愛いから許してしまうとのことで、やはり猫さんの可愛さに私たち人間は抗えませんね…！

夜はまだまだ続いていく

ちなみに飼い主さんいわく、大運動会を開催しているのはだいずくんだけだそう。他にも10頭の猫さんたちが暮らしていますが、だいずくんの元気すぎる姿についていけないのかもしれません。真夜中でも1匹大運動会を開催する、わんぱくなだいずくんなのでした。

真夜中に大運動会を開催するだいずくん。その姿を見た視聴者からは「夜間のペットカメラって猫様のお目目がめっちゃピカってて楽しいですよね」「一瞬にして恐怖感が吹っ飛びました」「だいず君、かっこいいねえ」「なんで夜中なん？？？なんなんそのスイッチ」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「まよ ママ ⚘.* 保護猫大家族 ⚘.*」では、今回ご紹介しただいずくんをはじめ、11頭の猫さんたちの暮らしぶりを見ることができます。

だいずくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「まよ ママ ⚘.* 保護猫大家族 ⚘.*」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。