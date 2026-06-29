元気がなく静かにしていた保護子猫。しかし、大好きなミルクを目にしたときの様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は43万回を超え「真っ黒でふわふわなの可愛すぎる」「全力で飲んでる！尊い」「上手に飲めておりこうだね」といったコメントが集まっています。

【動画：元気がない様子の『赤ちゃん猫』→『ミルクの時間』だと気が付くと…尊すぎる光景】

静かに佇む保護子猫

YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」に投稿されたのは、元気がなく静かにしていた子猫の姿です。保護子猫のクッキーちゃんが、ソファーで寝そべり、静かにしていたそうです。起きたばかりで静かなのか、それともお腹が空いて元気がでないのか、と投稿者さんは心配したそうです。

ミルクの時間に大はしゃぎ！

しかし、ミルクを作ってクッキーちゃんに哺乳瓶を見せると、急に「ミーミー！」と鳴いて大はしゃぎしていたといいます。クッキーちゃんはお腹が空いていて、ミルクの時間がくるのを待っていたようです。

ミルクをもらうと、幸せそうな表情で飲んでいたといいます。静かだったクッキーちゃんの飲みっぷりに驚かされてしまいます。お腹いっぱいになると、投稿者さんに甘えたり、コロンコロンと寝転がりながらまったり過ごしていたそうです。

生まれたばかりからの約4ヵ月間

クッキーちゃんは、一緒に保護された「ナン」ちゃんとともに、保護団体から投稿者さんの元へ預けられた子なのだそう。当時はまだへその緒がつき、目も開いていない状態でしたが、そこから投稿者さんが約4ヵ月間お世話をしたといいます。その後、里親を探すため、2匹は保護団体へと戻っていったとのこと。投稿者さんの元で過ごした短い期間で、たくさんの人をハッピーにした2匹でした。

動画には「この年頃の子を人間の手で育てるのって本当に大変ですよね」「まっくろクロスケの毛玉ちゃん！！何てカワユイのでしょう」「一生懸命にミルクを飲む姿に強い生命力を感じます」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」では、投稿者さんがお世話をする保護猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。