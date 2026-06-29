「恋人関係になったね！」勝手に勘違いしてキスを迫る先輩を殴って逃げるも…トラウマで結婚できない50代女性

ただの話していたら「両想い」と勝手に脳内変換して暴走する男は迷惑だ。ときに、相手の人生に深いトラウマを残すこともある。

投稿を寄せた50代女性は、学生時代の出来事が今も忘れられないという。当時女性には、「女にだらしがない先輩」がいた。この先輩が相当やばい人物だった。

「お前と恋愛感情なんざぁねぇんだよ！！クソが！」

あるとき、先輩と話していたら、いきなり強引なアプローチを受けたという。

「その人と話していただけなのに私の肩を抱いてきて『俺たちこれで恋人関係になったね！俺にお前の裸を見せるまで誰とも付き合うなよ』と言いながらキスを迫ってきた」

これは確かに、強い嫌悪感を覚える出来事だ。女性は先輩の突拍子もない言動に強いショックを受けた。

「余りにも気持ち悪くて思いっきり殴って『お前と恋愛感情なんざぁねぇんだよ！！クソが！』と捨て台詞を言って逃げた」

しかし、心の傷はその後も長く残ることになった。

「その事がトラウマになり、結婚出来ないでいる。嘘だと思うでしょうが、本当に体験した話です」

先輩の意図は不明だが、悪質なことこの上ない。たった一度の出来事が、その後の人生や結婚観にどれほど深い影響を与えるかを物語るエピソードだ。

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