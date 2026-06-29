何があった！？「3ヶ月間、会社の駐車場の草むしり」だった男性　原因は社長の汚職「馬鹿野郎と思いました」

社長の不祥事やプライベートな決断によって、社員が理不尽な巻き添えを食うことは珍しくない。

投稿を寄せた50代男性（介護職員）は、かつて老人ホームや役所関係の家具を製造する会社に勤務していた。しかし、社長の自業自得とも言える不祥事で、思わぬとばっちりを受けることになる。

社長の汚職がバレて「仕事がもらえなくなり……」

あるとき、勤務先の社長が汚職に手を染めたことが発覚した。公共施設の案件を手掛けていた会社だけに、打撃は大きかったようだ。

「仕事がもらえなくなり、3ヶ月間、会社の駐車場の草むしりばかりさせられて『社長の馬鹿野郎』と思いました」

社長の尻拭いのような日々に、さぞかしウンザリしたことだろう。

社長が再婚したせいで「追われて辞める形になりました」

一方で、社長のプライベートな変化が職場環境を激変させたケースもある。福岡県の50代女性（福祉の相談職）は、以前ホテルの支配人を務めていた。

ところが、社長が外国人の女性と再婚してから、職場は一変する。

「彼女（社長の再婚相手）がどんどんホテル経営にも入ってきて、最終的に彼女が支配人をしたいと言い出して、追われて辞める形になりました」

社長の身内だからと横暴がまかり通ってしまったのだ。さらに女性を悲しませたのは、自身が手塩にかけてきたホテルの変貌ぶりだった。「せっかくデザイナーズでオシャレなホテルだったのに」、外国風のテイストになってきて悲しかったと書いている。

社長の公私混同によって、失われたものは大きかったようだ。

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